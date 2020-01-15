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Cem Yılmaz: Ben, Tarkan ve Athena Gökhan...

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 09:14 | Son Güncelleme

İbrahim Selim'in Youtube kanalına katılan Cem Yılmaz yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Yılmaz sık sık eleştiriye maruz kalan Tarkan ve Athena Gökhan ile ilgili yaptığı açıklamayla yine gündem oldu.

Cem Yılmaz: Ben, Tarkan ve Athena Gökhan...

Cem Yılmaz: Memleketteki bütün kötülükleri yapan üç kişi var
Cem Yılmaz, geçtiğimiz hafta İbrahim Selim'in Youtube kanalındaki programa katılmış ve burada yaptığı keyifli sohbetle ve gündeme yönelik açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

Kendisine yöneltilen sorulara büyük bir içtenlikle yanıt veren Cem Yılmaz, aynı zamanda program vesilesiyle kendisini rahatsız eden bazı konulara da açıklık getirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden gündeme dair paylaşımlarda bulunan ve bu paylaşımları üzerinden kimi zaman hak etmediği eleştirilere maruz kalan Cem Yılmaz, Selim’in programında bu konuya değindi ve yapılan eleştirilerin ne kadar haksız olduğunu yaptığı bir espri üzerinden gösterdi.

Başarılı isim gündeme dair göndermeleriyle öne çıkan Tarkan ve Athena Gökhan’ı hatırlatarak “Sosyal medyadan benim anladığım kadarıyla üç kişi var memleketteki bütün kötülükleri yapan; ben, Tarkan ve Athena Gökhan” ifadelerini kullandı.

athena-gokhan-twitter

YILMAZ’IN PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

Cem Yılmaz’ın kendisine yaptığı bu göndermeyi beğenen Gökhan Özoğuz, Twitter hesabı üzerinden komedyenin laflarıyla ilgili olarak: “Ya mükemmel, Cem Yılmaz’a bak 100 yılda bir gelenlerden diyorum” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Tarkan ve Athena Gökhan, Cem Yılmaz, ibrahim selim, Tarkan,

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