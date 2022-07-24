Cem Yılmaz Bodrum'da taksiyle çarpıştı!

Cem Yılmaz sıcak günleri Bodrum'da geçiriyor. Ünlü komedyen, önceki gece Bodrum'da kaza yaptı. Snob Magazin'in özel haberine göre; Yılmaz, bir taksiyle çarpıştı.

Komedyenin Mercedes model aracında hasar oluştu. Kazadan yara almayan Yılmaz, daha sonra taksi şoförüyle tutanak tuttu. Garajında milyon dolar'lık otomobiller olan Yılmaz, kaza yaptığı aracı servise gönderdi.

Tatiline devam eden komedyenin yaz sonuna kadar Bodrum'da kalacağı söyleniyor. Yıllardır seti olmadığı zaman yaz tatillerini Bodrum'daki evinde geçiren komedyenin, yeni dizi çalışmalarına başladığı iddia ediliyor.

