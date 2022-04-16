Cem Yılmaz: Çocuk var, şimdi olmaz!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Cem Yılmaz (48), önceki gün Etiler'de oğlu Kemal ile bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen ünlü komedyenin oğlu Kemal'in imajı dikkatlerden kaçmadı.

"ÇOCUK VAR, ŞİMDİ OLMAZ!"

Basın mensuplarına poz veren Yılmaz, gazetecilerin sorularına ise, "Çocuk var, şimdi olmaz. Sonra konuşuruz." demekle yetindi.

DOLAR DEĞİL, TL İLE ÖDEMEK İSTEDİ

Öte yandan Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp, 40 bin TL olmasını talep etmişti. Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil, Türk lirası olarak ödemek istemişti. Mahkeme de ünlü komedyenin talebini kısmen kabul ederek, 70 bin TL nafaka ödemesine karar vermişti.

