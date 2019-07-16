Cem Yılmaz da yaşlandırma akımına kapıldı! O fotoğrafları paylaştı

Cem Yılmaz, yaşlanmış halini Instagram hesabından paylaştı. Yaşlandırılmış halini ti'ye alan Yılmaz, "28 senedir Datça'dayım. Show dünyasından uzak kafamı dinliyorum... Arada tanıyanlar oluyor sağ olsun belediye de bir yer verdi. Heykel yapıyorum... İlaçlarimi tabi alıyorum." ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'ın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Ozan Güven ile olan bir fotoğrafını da aynı programla yaşlandıran Cem Yılmaz "Sevgili kardesim Ozan ın 50.sanat yılı ödülünü verirken" notunu yazdı.

DEVAM ETTİ

Kendini yaşlandırmaya devam eden Yılmaz yaptığı son paylaşımda, "“Yaşlılık” da markayım ! En iyi yaşlılıklar sayfamda" dedi.





