Cem Yılmaz'dan Acun Ilıcalı'ya komik gönderme

Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Törende ‘En İyi Erkek Sunucu Ödülü’nü hayatında önemli bir yere sahip olan İlker Yasin’den alan Acun Ilıcalı, Show TV’de çalıştığı zamanlarda yaşadığı komik bir anısını anlattı.

Ödül aldıktan sonra açıklama yapan Acun Ilıcalı, İlker Yasin’le olan anısını şu sözlerle anlattı: “Benim büyük bir rüyam var. Acaba Show TV’ye girebilir miyim? Fakat bir şekilde o dönemki 4 isim benim için çok önemli. İlker Yasin’le görüşmeye gittim, Esat ile birlikte. Sohbet sırasında öyle şeyler anlattım ki İlker ağabey çok etkilenmiş. Sonra bir telefon geldi Show TV’de çalışmak ister misiniz diye. Şok geçirdim. Spor muhabiri olacağım.”

“BİR KÖŞEDE UYUDUM”

İlker Yasin’in odasında uyuduğu sırada yakalanmasını da anlatan Ilıcalı, “İlker Yasin acayip disiplinli. Ben de adapte olamadım ortama. İlker ağabey yurt dışına gitti diye odasına girdim ve bir köşede uyudum. Ancak İlker ağabey bunu haber almış. Haftalık toplantı yapıldı. İlker ağabey bana seslenerek, ‘Acun seninle konuşuyorum. Benim odamda soyunup dökünüp yatamazsın. Seni kovarım’ diyecekken elektrikler kesildi. Kimse kimseyi göremiyor. Toplantı da iptal oldu. Böylece kovulmaktan o elektrik kesintisi sayesinde kurtuldum. Sonra İlker ağabeyle müthiş bir uyum yakaladık” ifadelerini kullandı.