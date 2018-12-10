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Cem Yılmaz'dan Acun Ilıcalı'ya komik gönderme

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.12.2018 13:59 | Son Güncelleme

45. Altın Kelebek Ödülleri töreninde 'En İyi Erkek Sunucu Ödülü'nü alan Acun Ilıcalı, İlker Yasin ile ilgili anlattığı hikayeyle töreni izlemeye gelen misafirleri kahkahaya boğdu. Ilıcalı'nın anlattığı o hikayeye Cem Yılmaz'dan ince bir gönderme geldi.

Cem Yılmaz'dan Acun Ilıcalı'ya komik gönderme
  1. Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. Törende ‘En İyi Erkek Sunucu Ödülü’nü hayatında önemli bir yere sahip olan İlker Yasin’den alan Acun Ilıcalı, Show TV’de çalıştığı zamanlarda yaşadığı komik bir anısını anlattı.

Ödül aldıktan sonra açıklama yapan Acun Ilıcalı, İlker Yasin’le olan anısını şu sözlerle anlattı: “Benim büyük bir rüyam var. Acaba Show TV’ye girebilir miyim? Fakat bir şekilde o dönemki 4 isim benim için çok önemli. İlker Yasin’le görüşmeye gittim, Esat ile birlikte. Sohbet sırasında öyle şeyler anlattım ki İlker ağabey çok etkilenmiş. Sonra bir telefon geldi Show TV’de çalışmak ister misiniz diye. Şok geçirdim. Spor muhabiri olacağım.”

“BİR KÖŞEDE UYUDUM”

İlker Yasin’in odasında uyuduğu sırada yakalanmasını da anlatan Ilıcalı, “İlker Yasin acayip disiplinli. Ben de adapte olamadım ortama. İlker ağabey yurt dışına gitti diye odasına girdim ve bir köşede uyudum. Ancak İlker ağabey bunu haber almış. Haftalık toplantı yapıldı. İlker ağabey bana seslenerek, ‘Acun seninle konuşuyorum. Benim odamda soyunup dökünüp yatamazsın. Seni kovarım’ diyecekken elektrikler kesildi. Kimse kimseyi göremiyor. Toplantı da iptal oldu. Böylece kovulmaktan o elektrik kesintisi sayesinde kurtuldum. Sonra İlker ağabeyle müthiş bir uyum yakaladık” ifadelerini kullandı.

CEM YILMAZ’DAN ACUN’A GÖNDERME

Cem Yılmaz, Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Ödül sonrası konuşan Cem Yılmaz, sahneden Acun Ilıcalı’ya bir gönderide bulundu. Yılmaz, Ilıcalı’nın “Bir köşede uyudum” itirafının ardından şu sözleri kullandı: ” Acun, çok tatlı bir yaşam hikayesi anlattı gençlere. Benim de söyleyeceklerim aşağı yukarı o şekilde. Çok kasmayın uyuyarak da böyle oluyor” ifadelerini kullanarak herkesi güldürdü. (Sözcü)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Acun Ilıcalı konuşma rekoru kırdı resmen ama kimsenin çıtı çıkmadı.Ahh!para..
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