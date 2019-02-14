Cem Yılmaz'dan bedava bilet tepkisi

Cem Yılmaz’ın yeni stand-up gösterisinin biletleri satışa sunulduğu gün tükenmişti.

CMYLMZ Diamond Elite Pilatinum Plus isimli gösterinin en düşük bilet fiyatı 372 lira olarak satışa çıkmıştı.

“BEN SİZİN İŞ YERİNİZE GELİYOR MUYUM?”

Ünlü komedyen, gösterisi için bilet talep eden kişilere komik bir dille tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Yılmaz, ‘Gösteri için yer isteyen eş dosta da bir notum var. Bu benim nişanım, kına gecem değil… Sizi davet edemem. İş bu… Ben sizin iş yerinize geliyor muyum ya?’ dedi.

