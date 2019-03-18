MAGAZİN

Cem Yılmaz'dan bilet uyarısı: Fahiş fiyatlı biletlere...

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.03.2019 15:24 | Son Güncelleme

"Diamond-Elite-Platinium-Pluss" gösterisiyle şu sıralar sahneye geri dönen Cem Yılmaz, "Gösteri 2 sene devam edecek. Fahiş fiyatlı biletlere ilgi göstermezseniz sevinirim” dedi.

Cem Yılmaz'dan bilet uyarısı: Fahiş fiyatlı biletlere...

"Diamond-Elite-Platinium-Pluss" gösterisiyle gündemde olan Cem Yılmaz takipçilerini uyardı.

Cem Yılmaz, sık sık olduğu gibi yine Twitter hesabından kendisine gelen yorumları cevapladı.

Karaborsa biletlerle ilgili bir açıklama daha yapan Yılmaz, “Gösteri için karaborsa, yüksek rakamlı bilet almayın, sormayın ki satan olmasın, gerek yok, anlamlı değil.

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Bu mecradan aynı duyuruyu bir kaç kere yaptım. Evet bilet yok, evet yer yok, ne güzel. Ama gösteri 2 sene devam edecek. Fahiş fiyatlı biletlere ilgi göstermezseniz sevinirim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Diamond-Elite-Platinium-Pluss Cem Yılmaz

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