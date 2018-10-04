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Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli ile evlilik sorusuna ilginç cevap

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.10.2018 22:04 | Son Güncelleme

Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’ndeki söyleşisinde ünlü şovmen Cem Yılmaz, birlikte olduğu Defne Samyeli ile ilgili İzmir’de evlenecekleri söylentilerine esprili bir şekilde, “Siz gidin biz geliyoruz oraya” cevabını verdi.

Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli ile evlilik sorusuna ilginç cevap

Ünlü şovmen Cem Yılmaz, 55. Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’ndeki söyleşisinde yüzlerce hayranıyla buluştu. Tıklım tıklım dolan salonda yer bulamayanlar Cem Yılmaz’ın söyleşisini salon dışına kurulan barkovizyondan takip etti. Ünlü yıldızı birlikte oldukları eski haber spikeri Defne Samyeli de yalnız bırakmayarak söyleşiyi ilk sıralardan izledi. Cem Yılmaz, kendisine sinemanın kapılarını açan ve ilk rol aldığı ‘Her şey Çok Güzel Olacak’ filminin yönetmeni Ömer Vargı ve televizyoncu Yekta Kopan ile birlikte hayranlarını kahkahaya boğan bir söyleşiye imza attı.

SİZ GİDİN BİZ GELİYORUZ ORAYA
Söyleşinin ardından salondan ayrılıp, kendilerini bekleyen VIP minibüse binen Defne Samyeli çok iyi olduğunu söylerken evlilik sorusunu kibarca geçiştirip, korumalarına “kapıyı kapatın” diyerek araca bindi. Daha sonra gelen Cem Yılmaz magazin muhabirlerinin ısrarlı sorularını cevaplandırdı. 2019’un dolu dolu geçeceğini söyleyen Yılmaz, “Gelecek yıl Ocak’ta filmler çıkacak. Mart’ta da bir grup film var. Gösterilerle birlikte dolu dolu bir yıl olacak” dedi. Gazetecilerin, “Bir dahaki ay çeşmede düğün olacağıyla ilgili haberler var doğru mu?“ şeklindeki sorusuna Cem Yılmaz esprili bir şekilde, “Siz gidin biz geliyoruz oraya” karşılığını verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz defne samyeli evlilik

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