Cem Yılmaz'dan 'Karakomik Filmler' eleştirilerine yanıt

‘2 Arada’ ve ‘Kaçamak’ filmleriyle tek seansta arka arkaya iki filmle seyirci karşısına çıkan Cem Yılmaz, sevenleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Son olarak Eskişehirli hayranları ile birlikte filmi takip eden Yılmaz, salondaki sinemaseverlere esprileri ile eğlenceli dakikalar geçirtti. Ünlü komedyene film ekibinden Cem Davran, Can Yılmaz, Alişan Uğur ve Umut Kurt da eşlik etti.

'ÇITA YÜKSEK BİZİM YAKALAMAMIZ KOLAY DEĞİL'

Film öncesi salonda bir konuşma yapan Cem Yılmaz, burada film hakkında yapılan eleştirilere değindi. “Türkiye’de mizah çıtası çok yüksek, yakalamamız kolay bir şey değil” diyen Yılmaz, “Eskişehir bizim mesleğimize çok insan yetiştirmiş, kültür ve sanata çok katkısı olan, hem ilgi gösterip hem de tüketebilen çok önemli bir kent burası. Filmimiz Cuma günü vizyona girdi. Sosyal medyadan takip etmişsiniz sağ olun, ‘Gitmeyin’ etiketiyle. Bunlar bizler için çok kıymetli şeyler. Ben aşağı yukarı ömrümün yarısından fazlasını mesleğimle geçirdim. Elbette ki, Türkiye’deki mizah çıtasında söz sahibi olan sizlersiniz. Bunu sosyal medyadaki çeşitli uygulamalardan takip ediyorum. Elbette çıta yüksek, bizim yakalamamız kolay bir şey değil” ifadelerini kullandı.