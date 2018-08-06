Cem YIlmaz'dan 'Karakomik' filmler paylaşımı! Okuma provaları başladı

ArifV216 filmiyle 5 milyon seyirci barajını aşan Cem Yılmaz, 2019 yılında iki yeni filmiyle vizyonda olacak. 'Karakomik Filmler' genel adı altında 'Kaçamak' ve '2Arada' isimli iki sinema filmi çekecek olan Cem Yılmaz, okuma provalarından fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Cem Yılmaz, o kareleri 'Karakomik Filmler...İlk 2 filmimiz “Kaçamak” ve “2Arada” okuma provaları' notuyla paylaştı.

Başrollerinde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Cem Davran, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Can Yılmaz'ın rol alacağı yeni film serisi için okuma provaları yapıldı. Çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak olan filmlerden ilki Ocak 2019'da, ikinci ise Mart 2019'da vizyona girecek.



