MAGAZİN

Cem YIlmaz'dan 'Karakomik' filmler paylaşımı! Okuma provaları başladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.08.2018 22:12 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz'ın yeni projesi Karakomik Filmler için okuma provaları başladı. Çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak olan Kaçamak ve 2Arada filmleri için ünlü oyuncular bir araya geldi.

Cem YIlmaz'dan 'Karakomik' filmler paylaşımı! Okuma provaları başladı

ArifV216 filmiyle 5 milyon seyirci barajını aşan Cem Yılmaz, 2019 yılında iki yeni filmiyle vizyonda olacak. 'Karakomik Filmler' genel adı altında 'Kaçamak' ve '2Arada' isimli iki sinema filmi çekecek olan Cem Yılmaz, okuma provalarından fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

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Cem Yılmaz, o kareleri 'Karakomik Filmler...İlk 2 filmimiz “Kaçamak” ve “2Arada” okuma provaları' notuyla paylaştı.

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Başrollerinde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Cem Davran, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Can Yılmaz'ın rol alacağı yeni film serisi için okuma provaları yapıldı. Çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak olan filmlerden ilki Ocak 2019'da, ikinci ise Mart 2019'da vizyona girecek.


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Karakomik Filmler Cem Yılmaz sinema 2arada kaçamak film

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