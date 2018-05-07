MAGAZİN

Cem Yılmaz'dan kas şov! Cem Yılmaz nasıl zayıfladı kaç kilo verdi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.05.2018 20:39 | Son Güncelleme

Geçen yıl yaz tatilinde fazla kilolarıyla dikkat çeken Cem Yılmaz, sosyal medyada çok konuşulmuştu. Sıkı bir diyet ve spora başlayan Yılmaz 5 ayda yaklaşık 20 kilo verdi.

Cem Yılmaz'dan kas şov! Cem Yılmaz nasıl zayıfladı kaç kilo verdi?

Son dönemlerde Defne Samyeli ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video takipçilerini şaşkına uğrattı.

SPOR SALONUNDAN KAS ŞOVU YAPTI
Geçtiğimiz yaz fazla kiloları ile magazin sayfalarını süsleyen Cem Yılmaz, sıkı bir diyete başlamış ve verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Kilo vermekle yetinmeyen ünlü komedyen, spor salonundan paylaştığı videoda adeta kas şovu yaptı.

"NUSRET'E DÖNDÜN İYİCE"
Kısa sürede 150 bine yakın izlenen videonun altına "Nusret'e döndün iyice" şeklinde yorumlar yapıldı.

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