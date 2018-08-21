MAGAZİN

Cem Yılmaz'dan oğlu Kemal’le bir örnek poz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.08.2018 14:07 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız ayları spor salonunda geçiren ve yaz aylarına fit bir vücutla giren Cem Yılmaz yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bol bol gösteriyor.

Cem Yılmaz'dan oğlu Kemal’le bir örnek poz!

Kimi zaman üzerinde siyah bir atletle kol kaslarını sergileyen Cem Yılmaz kimi zaman da çocuğuyla birlikte havalı pozlar verirken görülüyor. Bir süredir Defne Samyeli ile birlikte olan Cem Yılmaz, oğlu Kemal’le bir örnek gömleğini giydi ve objektif karşısına geçti.

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Şimdilerde film çekimlerini sürdüren Cem Yılmaz oğluna vakit ayırmayı da ihmal etmiyor. Kısa süreli Bodrum kaçamağı yapan ve oğluyla hasret gideren Yılmaz, birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. Komedyenin bu paylaşımına çok sayıda yorum gelirken hayranları bu kareye ‘En havalı baba oğul’ şeklinde yorumlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz defne samyeli

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