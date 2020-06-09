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Cem Yılmaz'dan sahte Şener Şen hesabı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 21:18 | Son Güncelleme

Oyuncu Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Şener Şen ve Ferhan Şensoy adına açılan hesapların sahte olduğu uyarısında bulundu.

Cem Yılmaz'dan sahte Şener Şen hesabı uyarısı

Oyuncu Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Şener Şen ve Ferhan Şensoy adına açılan hesapların sahte olduğu uyarısında bulundu.

Usta sanatçılar Şener Şen ve Ferhan Şensoy adına açılmış sahte Twitter profillerini kendi hesabında paylaşan Cem Yılmaz şunları söyledi: "Şener Şen ve Ferhan Şensoy adıyla açılan ısrarla onlar adına zırvalamaya devam eden bu iki hesabı takip etmeyin. Bir Ferhan Şensoy kitabı okuyun, bir Şener Şen filmi izleyin."

Cem Yılmaz'ın paylaşımının ardından, Ferhan Şensoy adına açılan sahte profil, hesabın kullanıcısı tarafından kapatıldı.

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Şener Şen adına açılan ve gerçek olduğunu iddia eden Twitter profili ise hâlâ kapatılmadı. Hesap kısa sürede 82 bin kişi tarafından takibe alındı.

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