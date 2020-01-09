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  4. Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya itirafı

Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 15:44 | Son Güncelleme

Defne Samyeli ile ayrıldıktan sonra Seranay Sarıkaya'yla aşk yaşadığı iddia edilen Cem Yılmaz İbrahim Selim’in programında verdiği yanıtla gündeme geldi.

Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya itirafı

Bir süre önce Defne Samyeli ile olan birlikteliğini sonlandıran Cem Yılmaz’ın, başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyordu. Bu iddiaları yalanlayan Yılmaz son açıklamasıyla yine gündeme geldi.

İbrahim Selim’in YouTube’daki programına konuk olan Cem Yılmaz, "Hiç kimseyi stalklıyor musun?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Yılmaz yanıtında “Mesela Serenay Sarıkaya ne yapmış diye bakıyorum dalıp gidiyorum ona, o stalk mu oluyor?” dedi.

Yılmaz’ın bu açıklaması izleyicileri kahkahaya boğdu.

Cem Yılmaz ile 1,5 yıllık aşkı Defne Samyeli, geçtiğimiz aylarda ilişkilerini noktalamıştı. Aşkın bitme sebebi olarak Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yakınlaşması, Defne Samyeli'nin de bu yakınlıktan rahatsız olması gösterilmişti.

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