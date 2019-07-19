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Cem Yılmaz’dan sürpriz paylaşım

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SİNEMA TV  | 19.07.2019 15:55 | Son Güncelleme

Usta komedyen Cem Yılmaz, yakında vizyona girecek olan Karakomik Filmler'de yer alan 2 Arada'da bulunan karakteri Ayzek'i yayınladı.

Cem Yılmaz’dan sürpriz paylaşım

Cem Yılmaz’ın 2 Arada ve Kaçamak’tan oluşan Karakomik Filmleri, 18 Ekim’de izleyiciyle buluşacak. Usta komedyen 2 Arada’da Ayzek karakterini canlandırdı. Cem Yılmaz, bu karakterini Twitter hesabından paylaştı.

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Bağımsız iki ayrı hikayenin anlatıldığı filmlerin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Cemre Ebuzziya, Necip Memili, Özkan Uğur ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. Yönetmen ve senaristliği ise Cem Yılmaz üstleniyor. Kaçamak ve 2 Arada filmleri tek bir bilet ile iki seansta izlenebilecek.

Karakomik Filmler, "2 Arada" ve "Kaçamak" 18 Ekim’de vizyondaki yerini alacak.


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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Karakomik Filmler 2 Arada Kaçamak

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