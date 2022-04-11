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Cem Yılmaz'dan Tarkan'a yat ve villa göndermesi: Yatım da var, saçım da...

11.04.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Tarkan, "80 milyon TL’ye ultra lüks yat aldı" haberlerine ilişkin açıklama yaptı. "Yat almadım, Kaz Dağları’nda villam yok, hiç olmadı” diyen Tarkan'a Cem Yılmaz'dan yanıt geldi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Tarkan'ın tweetini alıntılayarak "Yatım var, saçım da var" dedi.

Cem Yılmaz'dan Tarkan'a yat ve villa göndermesi: Yatım da var, saçım da...

Son olarak çıkardığı 'Geççek' şarkısıyla gündem olan Tarkan'ın, 80 milyon TL'ye iki katlı beş kamaralı lüks bir tekne satın aldığı iddia edilmişti. Doğa ve çevre konusuyla hassasiyetiyle bilinen Tarkan'ın Kaz Dağları'nda da villa aldığı öne sürülmüştü. Megastar ise yaptığı paylaşımda bu iddialara esprili bir şekilde yanıt verdi.

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"YAT ALMADIM, SAÇIM DA PROTEZ DEĞİL"

Tarkan, Twitter paylaşımında "Yat almadım, Kaz Dağları’nda villam yok, hiç olmadı, saçım da protez değil ama arada boyuyorum" dedi.
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CEM YILMAZ, TARKAN'I ALINTILADI: YATIM VAR, SAÇIM DA VAR

Tarkan’ın paylaşımına Cem Yılmaz’dan yanıt geldi. Tarkan’ın paylaşımını alıntılayan Cem Yılmaz, "Benim de Kaz Dağları'na hiç gitmişliğim yoktu. Senelerce vay villası var dediler! Dedim olabilir. Ve yer aldım oradan. Her şerde hayır vardır. Yatım var, saçım da var bunlar ok @tarkan” dedi.

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Cem Yılmaz
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