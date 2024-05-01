Ünlü oyuncu Mine Tugay eksi 15 derece göle girdi! "Denemezsem olmazdı"

Hem oyunculu hem de güzelliğiyle çok konuşulan oyunculardan Mine Tugay Avusturya seyahatinde eksi 15 derece göle girdi. Tugay, o anları sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.

Avusturya'da seyahat eden Tugay, "-15 derece göle girmek mi?" notuyla bir gölü paylaştı.

Daha sonra kendini serin sulara bırakan Tugay yüzmeye başladı.

Instagram hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu gölde yüzdüğü anları kayıt altına aldı.

Eksi 15 derecelik gölde yüzen oyuncu o anları, "Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Denemezsem olmazdı." Diyerek paylaştı.

Her paylaşımı çok konuşulan ünlü oyuncunun Instagram hesabında 4 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.







