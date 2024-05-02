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Derya Alabora'dan şaşırtan Uğur Yücel itirafı: "Hala evliyiz"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
02.05.2024 00:16
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Tiyatro ve sinema oyuncusu Derya Alabora, meslektaşı Uğur Yücel ile 30 yıl süren bir evlilik yaşamıştı. Bir programa konuk olan Alabora, Uğur Yücel ile hala evli olduklarını itiraf etti.

Usta oyuncu Derya Alabora YouTube'da yayınlanan Sibel Arna'nın Ne Olursan Ol Rahat ol adlı programına konuk oldu. 1983 yılında evlendiği Uğur Yücel ile 30 yıl evli kalan ve 2013 yılında ayrılan Alabora, hala boşanmadıklarını söyledi.

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30 yıl evlilik yaşadığı Uğur Yücel ile hala evli olduklarını itiraf eden Derya Alabora, "Biz 30 yıl evli kaldık. Biz hala evliyiz. Artık birlikte değiliz. Neden boşanmıyoruz bilmiyorum, boşanamadık bir türlü" dedi.

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Arkadaşlıklarının devam ettiğini belirten oyuncu, "Galiba artık bir önemi yok. Evlenip boşanmanın bizim için bir anlamı yok. Zaten ayrı yaşıyoruz ama arkadaşlığımız, sohbetimiz devam ediyor. Bunun bir önemli yok yani" ifadelerine yer verdi.

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Usta oyuncu Derya Alabora özellikle Masumiyet filmi, farklı tiyatro gruplarıyla yaptığı tiyatro çalışmaları ve Şaşıfelek Çıkmazı dizisiyle tanınır.

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