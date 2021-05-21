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Cem Yılmaz Erşan dizisinin provalarından paylaştı

21.05.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz, Netflix’te yayınlanacak olan Erşan dizisinin hazırlıklarından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını heyecanlandırdı. Cem Yılmaz’ın hem Instagram hem de Twitter hesabından yaptığı paylaşımların altında ise dikkat çeken bir yorum vardı.

Cem Yılmaz Erşan dizisinin provalarından paylaştı

Cem Yılmaz, beklenen Erşan dizisinden ilk paylaşımları yaptı. Cem Yılmaz’ın paylaşımları hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. Erşan dizisinin okuma provasında çekilen fotoğrafları hem Instagram hem de Twitter hesabından paylaşan Cem Yılmaz’ın gönderileri kısa sürede on binlerce beğeni topladı.

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NECİP MEMİLİ’DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Cem Yılmaz’ın Netflix için hazırladığı Erşan Kuneri dizisinin oyuncu kadrosu yıldızlar karması gibi. Ezgi Mola, Merve Dizdar, Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Bülent Şakrak, Çağlar Çorumlu ve son olarak Necip Memili’nin rol aldığı dizinin çekimleri 15 Haziran’da başlayacak.

Cem Yılmaz’ın Instagram’da “Rönesans :) dizicilikte rönesans :))” notuyla paylaştığı gönderisi 150 bine yakın beğeni aldı. Gönderinin altında en dikkat çeken yorum ise Erşan dizisinin oyuncularından Necip Memili’nin yorumu oldu.

Ekran Alıntısı

Necip Memili şakayla karışık “tabi bensiz siz okuyun eylenin, vay beeee” yorumunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Necip Memili Instagram
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