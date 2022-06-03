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Cem Yılmaz, Erşan Kuneri'den sonra yeni filmi için çalışmalara başladı: Müzikleri de ben yapacağım

03.06.2022 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erşan Kuneri dizisiyle gündemde olan ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz, yaptığı esprili bir paylaşımla yeni projesini duyurdu. Evindeki müzik stüdyosunda video çeken Yılmaz, "Yeni yapacağım filmde müzikleri de ben yapacağım" dedi ve üzerinde çalıştığı parçayı hayranlarına dinletti.

Cem Yılmaz'ın Netflix için çektiği Erşan Kuneri dizisi geçtiğimiz Mayıs ayında seyirciyle buluştu. Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'la birlikte başrolünü paylaştığı Erşan Kuneri'nin ardından, ünlü komedyen yeni projesinin hazırlıklarına başladı.

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"YENİ FİLMDE MÜZİKLERİ DE BEN YAPACAĞIM"

Müziğe olan ilgisiyle bilinen Cem Yılmaz, evine kurduğu stüdyoda bir video çekti. Yılmaz, "Tabi bazı eleştiriler geliyor. 'Senaryoyu tek başına yazıyorsun, sen oynuyorsun, bir de filmi yöneteyim
sevdası' falan. Bu eleştirileri çok olumlu buluyorum. Şimdi yeni yapacağım filmde müzikleri de ben yapacağım" dedi. Yılmaz, üzerinde çalıştığı müzikleri de videosunda hayranlarına dinletti.

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Cem Yılmaz
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