Cem Yılmaz, filmlerinde kullandığı fotoğraftaki kişinin kim olduğunu açıkladı!

Cem Yılmaz'ın Bodrum'da trafik kazası geçirdiği haberi gündem olmuştu. Twitter hesabından açıklama yapan Yılmaz ise "10 gün önce bi taksici arkadaşla çarpıştık…Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile , neredeyse kazayı unuttuk…Sagolsun eş dost telaş yapmış “ölümden döndü “ haberi görünce…ölümden dönen mi var :) elbette ölümden dönmedim direk o yolda ilerliyorum tesekkürler" ifadeleriyle kaza haberlerine açıklık getirmişti.
Twitter hesabından son günlerde üst üste keyifli paylaşımlar yapan Yılmaz, takipçisinden gelen bir soruyu da yanıtladı. Yılmaz'ın takipçisi filmlerde gördüğü o fotoğrafı atarak "Abi onu bırak şimdi bu adam kiiiiimmmm ???" diye sorunca Cem Yılmaz o gerçeği ilk kez açıkladı.
Ünlü komedyen, "Bir çok filmde kullandığım bu fotoğraf benim doğduğum yıl çekilmiş sevgili babam Arif Yılmaz'ın fotoğrafıdır." dedi.
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