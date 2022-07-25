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Cem Yılmaz, filmlerinde kullandığı fotoğraftaki kişinin kim olduğunu açıkladı!

25.07.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir oğlu Kemal ile Bodrum'da tatil yapan Cem Yılmaz, son günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Yılmaz, her filminde kullandığı fotoğraftaki kişinin kim olduğunu ilk kez açıkladı.

Cem Yılmaz, filmlerinde kullandığı fotoğraftaki kişinin kim olduğunu açıkladı!

Cem Yılmaz'ın Bodrum'da trafik kazası geçirdiği haberi gündem olmuştu. Twitter hesabından açıklama yapan Yılmaz ise "10 gün önce bi taksici arkadaşla çarpıştık…Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile , neredeyse kazayı unuttuk…Sagolsun eş dost telaş yapmış “ölümden döndü “ haberi görünce…ölümden dönen mi var :) elbette ölümden dönmedim direk o yolda ilerliyorum tesekkürler" ifadeleriyle kaza haberlerine açıklık getirmişti.

TAKİPÇİSİ SORUNCA AÇIKLADI

Twitter hesabından son günlerde üst üste keyifli paylaşımlar yapan Yılmaz, takipçisinden gelen bir soruyu da yanıtladı. Yılmaz'ın takipçisi filmlerde gördüğü o fotoğrafı atarak "Abi onu bırak şimdi bu adam kiiiiimmmm ???" diye sorunca Cem Yılmaz o gerçeği ilk kez açıkladı.

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"SEVGİLİ BABAMIN FOTOĞRAFIDIR"

Ünlü komedyen, "Bir çok filmde kullandığım bu fotoğraf benim doğduğum yıl çekilmiş sevgili babam Arif Yılmaz'ın fotoğrafıdır." dedi.

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Cem Yılmaz
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