Cem Yılmaz: Hayalim herkes herkesi sevsin

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, YSK'nın İstanbul büyükşehir seçimini iptal eden kararının ardından "Her şey çok güzel olacak" kampanyasına katılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Arşiv Başkanı Muhammet Safi'nin "Kayıt" başlığı altında listelediği, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın şehirdeki etkinliklerde sahne alamayacağını saydığı isimler arasında yer alan Cem Yılmaz'dan açıklama geldi.

Yılmaz, Twitter'dan şunları kaydetti:

"Sevgili dostlar, ben bir halk kahramanı değilim, bir komedyenim, haddim hududum belli... Benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin, şeklindedir..Nevşehir belediyesindeki dostumuz da ne zaman Nevşehire bir faydam dokunacaksa çağırsın gelirim :)"