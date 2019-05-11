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Cem Yılmaz: Hayalim herkes herkesi sevsin

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2019 16:26 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bundan sonra sevemem" açıklamasının ardından Cem Yılmaz bir tweet paylaştı. Yılmaz, "Ben bir halk kahramanı değilim" diyerek, "Benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin, şeklindedir" ifadesini kullandı.

Cem Yılmaz: Hayalim herkes herkesi sevsin

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, YSK'nın İstanbul büyükşehir seçimini iptal eden kararının ardından "Her şey çok güzel olacak" kampanyasına katılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Arşiv Başkanı Muhammet Safi'nin "Kayıt" başlığı altında listelediği, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın şehirdeki etkinliklerde sahne alamayacağını saydığı isimler arasında yer alan Cem Yılmaz'dan açıklama geldi.

Yılmaz, Twitter'dan şunları kaydetti:

"Sevgili dostlar, ben bir halk kahramanı değilim, bir komedyenim, haddim hududum belli... Benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin, şeklindedir..Nevşehir belediyesindeki dostumuz da ne zaman Nevşehire bir faydam dokunacaksa çağırsın gelirim :)"

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!
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