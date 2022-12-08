"Cem Yılmaz herhalde acıdı benim o halime" Yıllar önce yaşanmış... Şahan Gökbakar itiraf etti

Socrates Dergi YouTube kanalında yayınlanan Demirkol'un Galaxy Rehberi programının konuğu Şahan Gökbakar oldu. Hem Mehmet Demirkolu hem de izleyenleri kahkahalara boğan anılar anlatan Gökbakar, izleyenleri kırdı geçirdi. Demirkol, programda Şahan Gökbakar’a “Birisinden imza ya da selfie istedin mi?” sorusu yöneltildi. Şahan Gökbakar'ın aralarında uzun yıllardır rekabet bulunan Cem Yılmaz'la ilgili verdiği yanıt ise hem şaşkınlık yarattı hem de güldürdü. İşte detaylar...

"CEM YILMAZ HERHALDE ACIDI BENİM O HALİME"

Gökbakar soruya “Tabii. Orta 2’deydim. Cem Yılmaz gelmişti Milli Eğitim Bakanlığının şura salonuna, Ankara’da. Ona gitmiştim ben tek başıma. Niye tek gittiysem. Çok güldüm, acayip etkilenmiştim o gösteriden. Sonra bekledim salonda. Sonra sahneye çıkıp kulise girdim, sahnenin arkalarında bir yere girdim. Bir kapıyı açtım; Cem Yılmaz. Göz göze geldik, bir durduk. Sonra ‘Abi, peçeteye bir şey…’ dedim. O da dedi ki ‘Ne yapayım oğlum sana burada’ dedi. ‘Abi bilmiyorum ki’ falan dedim. O da peçeteye ‘Şahan’a sevgiler diye, bir de karikatürünü çizmişti. Herhalde acıdı benim o anki halime. Bir de fotoğraf çektirmiştik." şeklinde cevap verdi.

"BENİ 'NO' İLE REFÜZE ETTİLER"

Sonrasında benzer bir örnek daha yaşadığını anlatan Gökbakar "Tabii sonra vitesi artırdım. Los Angeles’ta bir gün karşıma kim gelse beğenirsin; Leonardo DiCaprio. Telefonla konuşuyordu, aynı filmlerdeki gibi. Aynı otelde kalıyormuşuz. Gittim, bir tane adam duruyordu 3 metre gerisinde. Ben kendisiyle fotoğraf çektirmek istiyorum mümkünse telefon konuşması bittikten sonra tabii dedim. Adam bana direkt ‘No’ dedi. Ben de sinirlendim. ‘Kimsiniz lan siz’ dedim içimden. Biz herkesle çektiriyoruz. Tamam dedik öyle geçtik gittik. Beni ‘No’ ile refüze ettiler." dedi.





