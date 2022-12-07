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“Linci göze alıp ifşa edeceğim” Atilla Taş sosyal medyayı karıştırdı: Birisi yapmalı çünkü...

07.12.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'te yayınlanan 'Sıcak Kafa' izleyiciyle buluşmasının ardından tartışmaların odağında yer aldı. Büyük bir merakla beklenen diziyi izleyenlerin bir kısmı beğenirken bir kısmı da eleştirdi. Son olarak şarkıcı Atilla Taş'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım bir kez daha Sıcak Kafa dizisiyle ilgili sosyal medyayı karıştırdı. Taş'ın "Linci göze alıp ifşa edeceğim" sözleri dikkat çekerken ünlü isim diziyi Haluk Bilginer, Şevket Çoruh ve Yetkin Dikinciler’in bile kurtaramadığını söyledi.

“Linci göze alıp ifşa edeceğim” Atilla Taş sosyal medyayı karıştırdı: Birisi yapmalı çünkü...

Netflix’in yeni yerli yapımı Sıcak Kafa, yayınlanmasının ardından büyük gündem yarattı. Bazı seyirciler yapımı çok başarılı bulup ilgiyle izlerken bazıları ise eleştiri yağmuruna tuttu. Diziyle ilgili tartışmalar sürerken şarkıcı Atilla Taş’tan sosyal medyayı karıştıran açıklamalar geldi. Diziyi beğenmediğini söyleyen Taş’ın “İfşa edeceğim” sözleri olay yarattı. İşte detaylar…

"HALUK BİLGİNER, ŞEVKET ÇORUH VE YETKİN DİKİNCİLER..."

Yerli yapımları merakla beklenen Netflix platformunda bir süredir tanıtımı yapılan Sıcak Kafa’nın izleyicilerle buluşmasının ardından diziyle ilgili olumlu ve olumsuz eleştiriler gelmeye devam ediyor. Ancak son olarak Atilla Taş’ın paylaştığı tweet yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yapımı beğenmediğini söyleyen Taş “Netflix’de “Sıcak kafa” yı izledikten sonra, bir kez daha inandım ki biz fantastik, distopik işler yapamıyoruz abicim nokta! Her yerden sırıtıyor. Haluk Bilginer, Şevket Çoruh ve Yetkin Dikinciler’in harika oyunculukları da kurtaramıyor! Çok sıkıcı üstelik!” dedi.

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“LİNCİ GÖZE ALIP İFŞA EDECEĞİM”

Taş paylaşımının devamında ise “Valla her tür linci göze alıp, herkesin yalandan ayılıp bayıldığı abarttığı tüm dizi ve filmleri ifşa edeceğim burada! Birisi yapmalı, çünkü bazı abartı timleri insanları aptal hissettirip egolarını tatmin ediyorlar. Bir onlar anlıyor her şeyi!” şeklinde konuştu. Taş’ın “ifşa” sözlerine bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi.

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