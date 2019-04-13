Cem Yılmaz’ın adı Almanya’da trafik levhasında!

Gösterisiyle ilgili renkli paylaşımlara imza atan Yılmaz yaptığı bir paylaşımı üzerinden çok sayıda yorum aldı. Almanya, Stutgart’ta trafik levhasında Cem Yılmaz isminin olduğu bir görüntüyü paylaşan Yılmaz yine farklı yorumlar aldı. Ünlü şovmen bu trafik levhasını instagram hesabından paylaştı. 1 saat içinde 85 bine yakın beğeni alan bu paylaşım için ünlü şovmen paylaşımını yoruma kapattı.

İşte Cem Yılmaz’ın paylaşımı:

CEM YILMAZ’DAN ‘TAMAM TAMAM’

Yılmaz ayrıca gösteri gösteri koştururken yaptığı paylaşımlardan birinde de Türkiye’de büyük bir keyifle dinlenen ‘Tamam Tamam’ şarkısını söyleyen SummerCem ile çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı ve bu kareye: ‘Dusseldorf hatırası Summercem… tmm tmm’ notunu düştü.





