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Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli panikleyip kameramanın ayağını ezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 17:04 | Son Güncelleme

Önceki akşam Nişantaşı'nda aracına binerken görüntülenen Defne Samyeli, olaylı bir şekilde yollarını ayırdığı Cem Yılmaz'la ilgili soruları duyunca panik yaptı ve kameramanın ayağını ezdi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yollarını ayırdıktan sonra ihanete uğradığını itiraf ederek magazin gündemine bomba gibi düşen Defne Samyeli, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Hızla aracıyla uzaklaşmaya çalışan Samyeli, talihsiz bir kazaya sebep oldu.

KAMERAMANIN AYAĞINI EZDİ

Mekan çıkışı objektiflere yansıyan Defne Samyeli'ne, ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz ile ilgili sorular soruldu. Sorulara yanıt vermek istemeyen Samyeli, geri geri giderken bir kameramanın ayağını ezdi. Kardeşinin ve muhabirlerin uyarısı ile hemen aracını geri alan Samyeli, büyük panik yaşadı. Ne yapacağını bilemeyen Samyeli, "Çok özür dilerim, bu şekilde olunca problem oluyor. Bir sorun varsa, hemen hastaneye gidelim" diyerek hatasını telafi etmeye çalıştı.

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CEM YILMAZ'IN İHANETİNİ KABUL ETMİŞTİ

Uzun bir süredir Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Defne Samyeli, geçtiğimiz sene Kasım ayında ilişkisini noktalamıştı. Cem Yılmaz tarafından ihanete uğradığını doğrulayan Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşamaya başladığını öğrendikten sonra yaptığı açıklama şunları söylemişti: "Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım. Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün" demişti. Eski sevgilisi Defne Samyeli'nin ihaneti kabul ederek "Konduramadım" demesi üzerine konuşan Cem Yılmaz, "Hiç bir şey söylemeyeceğim. Hiç gönderme yapmadım."

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Cem Yılmaz, defne samyeli, nişantaşı,

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