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Cem Yılmaz'ın bilet isyanı! 'Böyle bir fiyat yok'

27.10.2020 09:08 | Son Güncelleme:
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Cem Yılmaz'ın bilet isyanı! 'Böyle bir fiyat yok'

Serenay Sarıkaya ile ayrılık haberleriyle gündemde olan Cem Yılmaz'ın pandemi sonrası gösteri biletlerinin fiyatları olay olmuştu. Cem Yılmaz bilet fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Cem Yılmaz, pandemi nedeniyle kapalı gişe olan gösterilerini 13 Mart'ta durdurma kararı aldı. Komedyen, yeniden sahneye çıkmaya hazırlanırken yeni sezon gösterisinin biletleri de satışa çıkarıldı. Yılmaz'ın 27 Ekim'de yapacağı gösterisini 1. kategoriden izlemenin bedeli bin 900 TL iken, 2 Kasım'daki gösterisinin 1. kategori fiyatının 3 bin 640 TL olduğu iddia edildi.

Haberlere tepki gösteren 47 yaşındaki komedyen söz konusu bilet fiyatlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sıklıkla, abuk, sabuk karaborsa sitelerinin gösteri biletlerini tuhaf fiyatlarla satmasını bilerek, isteyerek bu şekilde haberleştirmek. 'Kim bu karaborsa siteleri kim niye bu fiyata bilet satıyor'u sormamak normal olmuş. Böyle bir fiyat yok, hiç de olmadı. İlgilenenlere duyuru" dedi.

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