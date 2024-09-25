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  4. Cem Yılmaz'ın 'Erşan Kuneri' dizisinin 2. sezon fragmanı paylaşıldı! Geri sayım başladı... Oyuncu kadrosundaki isimler dikkat çekti

Cem Yılmaz'ın 'Erşan Kuneri' dizisinin 2. sezon fragmanı paylaşıldı! Geri sayım başladı... Oyuncu kadrosundaki isimler dikkat çekti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.09.2024 17:39
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2022 yılında Netflix'te yayınlanan ve ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan Erşan Kuneri dizisinin 2. sezonu için geri sayım başlamışken fragmanı da hayranlarını heyecanlandırdı. 10 Ekim'de vizyona girmesi beklenen Erşan Kuneri dizisinin fragmanında Ezgi Mola ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin olmaması dikkat çekti.

Cem Yılmaz'ın 'Erşan Kuneri' dizisinin 2. sezon fragmanı paylaşıldı! Geri sayım başladı... Oyuncu kadrosundaki isimler dikkat çekti

İlk olarak GORA filminin bir sahnesinde seyircisinin karşısına çıkan Erşan Kuneri karakteri Netflix'te 2022 yılında yayınlanan 8 bölümlük dizisiyle beğeni toplamıştı. Dizinin ikinci sezonuna geri sayım başlamışken Erşan Kuneri dizisinin oyuncu kadrosuna Ahsen Eroğlu, Bige Önal ve Nilperi Şahinkaya'nın dahil olduğu söylendi. Dizinin yayınlanan fragmanında Ezgi Mola ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin olmaması dikkat çekti.

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Erşan Kuneri dizisinin 2. sezon fragmanı Netflix'in resmi hesabından, "Her türlü filmi izler, her türlü filmi yapar. Erşan Kuneri 2. sezon 10 Ekim’de sadece Netflix'te" notuyla paylaşıldı.

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