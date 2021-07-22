Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinin çekimleri sürüyor! İşte setten kareler

Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Necip Memili, Özkan Uğur ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin çekimleri sürüyor.

Cem Yılmaz dizi setinde çekilen kareleri Instagram hesabından paylaştı.

Dizide başroller arasında yer alan ünlü oyuncu Ezgi Mola da setten bir kareyi "Erşan Kuneri ve melekleri" notuyla paylaştı.

Son olarak Çukur'da Cumali Koçovalı karakterini canlandıran Necip Memili de Erşan Kuneri'de çok farklı bir rolle seyirci karşısına çıkacak.

Başrol oyuncuları da sosyal medya hesaplarından yaptıkları Erşan Kuneri paylaşımlarıyla beğeni topladı.

2022'DE YAYINLANMAYA BAŞLAYACAK

8 bölümden oluşan Erşan Kuneri, 2022'nin ilk aylarında Netflix'te yayınlanmaya başlayacak.





