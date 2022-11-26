Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu süper minili pozuyla hayran bıraktı! 'Ne kaybettiğine dön bir bak...'

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaptığı evlilikle akıllara kazınan güzel oyuncu Ahu Yağtu, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Ahu Yağtu'yu görenler ''Zaman senin için durmuş'' demeden edemedi.

Ahu Yağtu'nun süper minili pozlarına ''Cem, ne kaybettiğine dön bir bak'' ve ''Sanki 20'lerinde bir genç kız'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Cem Yılmaz'la evlenirken hamile olan Ahu Yağtu, ''Boşanacağımı bile bile evlendim'' açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz çiftinin Kemal adını verdikleri bir oğulları bulunuyor.

Geçtiğimiz yıllarda mahkemeye başvuran Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'ya dolar bazında nafaka verdiğini ve kurda yaşanan artış nedeniyle ödeme yaparken zorlandığını dile getirmişti. Yağtu'ya verdiği nafakayı TL olarak ödemek isteyen ünlü komedyen, 40 bin TL teklif etmişti.

Aslen İzmirli olan Ahu Yağtu, 2001 yılından itibaren oyunculuk yapmaya başladı. Biri Bizi Gözetliyor, Arka Sokaklar, Kavak Yelleri, Paramparça ve Kadın gibi projelerde rol alan yıldız şimdilerde Kardeşlerim dizisinde 'Suzan' karakterine hayat veriyor.

Bebek'te bir vintage butik işleten güzel oyuncunun Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi mevcut.



