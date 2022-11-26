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Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu süper minili pozuyla hayran bıraktı! 'Ne kaybettiğine dön bir bak...'

26.11.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz ile 1 yıl evli kalan güzel oyuncu Ahu Yağtu, yıllara meydan okuyor. 44 yaşındaki yıldızın Instagram hesabından paylaştığı süper minili poza takipçileri övgü yağdırdı.

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu süper minili pozuyla hayran bıraktı! 'Ne kaybettiğine dön bir bak...'

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaptığı evlilikle akıllara kazınan güzel oyuncu Ahu Yağtu, son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Ahu Yağtu'yu görenler ''Zaman senin için durmuş'' demeden edemedi.

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu süper minili pozuyla hayran bıraktı! 'Güzellik budur'

Ahu Yağtu'nun süper minili pozlarına ''Cem, ne kaybettiğine dön bir bak'' ve ''Sanki 20'lerinde bir genç kız'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu süper minili pozuyla hayran bıraktı! 'Güzellik budur'

Cem Yılmaz'la evlenirken hamile olan Ahu Yağtu, ''Boşanacağımı bile bile evlendim'' açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu süper minili pozuyla hayran bıraktı! 'Ne kaybettiğine dön bir bak...'

Ahu Yağtu ve Cem Yılmaz çiftinin Kemal adını verdikleri bir oğulları bulunuyor.

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu süper minili pozuyla hayran bıraktı! 'Ne kaybettiğine dön bir bak...'

Geçtiğimiz yıllarda mahkemeye başvuran Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'ya dolar bazında nafaka verdiğini ve kurda yaşanan artış nedeniyle ödeme yaparken zorlandığını dile getirmişti. Yağtu'ya verdiği nafakayı TL olarak ödemek isteyen ünlü komedyen, 40 bin TL teklif etmişti.

Aslen İzmirli olan Ahu Yağtu, 2001 yılından itibaren oyunculuk yapmaya başladı. Biri Bizi Gözetliyor, Arka Sokaklar, Kavak Yelleri, Paramparça ve Kadın gibi projelerde rol alan yıldız şimdilerde Kardeşlerim dizisinde 'Suzan' karakterine hayat veriyor.

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu süper minili pozuyla hayran bıraktı! 'Ne kaybettiğine dön bir bak...'

Bebek'te bir vintage butik işleten güzel oyuncunun Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi mevcut.

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu süper minili pozuyla hayran bıraktı! 'Ne kaybettiğine dön bir bak...'

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu süper minili pozuyla hayran bıraktı! 'Ne kaybettiğine dön bir bak...'

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu süper minili pozuyla hayran bıraktı! 'Ne kaybettiğine dön bir bak...'

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu süper minili pozuyla hayran bıraktı! 'Ne kaybettiğine dön bir bak...'

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu süper minili pozuyla hayran bıraktı! 'Ne kaybettiğine dön bir bak...'

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu süper minili pozuyla hayran bıraktı! 'Ne kaybettiğine dön bir bak...'

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu süper minili pozuyla hayran bıraktı! 'Ne kaybettiğine dön bir bak...'


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