Cem Yılmaz'ın gösterisine Koronavirüs engeli

Cem Yılmaz'ın yaptığı bilgilendirmeye göre Avrupa Turnesi'nin Stuttgart gösterisi koronavirüs sebebiyle ilerleyen bir tarihe ertelendi. Avrupa'da çok etkili olan koronavirüs sebebiyle belirli sayıda insanın katılacağı etkinliklerin yapılmasına izin verilmiyor.

Cem Yılmaz konu ile alakalı olarak sosyal medya aracılığı ile şu duyuruyu yaptı: “Tüm dünyada hızla yayılmaya başlayan Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili yaşanan gelişmeler sebebi ile Avrupa'da bazı ülkelerin sağlık bakanlıkları tarafından belli bir katılımcı sayısının üzerindeki gösteri, konser vb.tüm etkinlikler yasaklanarak durdurulmuştur. 23 Şubat 2020 tarihinde başladığımız Cem Yılmaz Avrupa Turnesi'ni kapsayan ülkelerde alınan güvenlik önlemleri, yetkili mercilere yapılan açıklamalar ve yasal bildirimler dikkate alınarak 13 Mart 2020 Stuttgart gösterisi ertelenmiştir. Yeni tarihle ilgili bilgilendirme tarafımızdan ayrıca yapılacaktır. Satın almış olduğunuz biletler yeni belirlenen tarihlerde geçerli olacaktır. Mart-Nisan 2020'de yapmayı planladığımız diğer Cem Yılmaz gösterilerimiz için de olası değişiklikleri sizlere bildiriyor olacağız. Bu hepimizi ilgilendiren durumdan dolayı göstereceğiniz anlayış ve ilgi için teşekkür ederiz.”





