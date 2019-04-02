MAGAZİN

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal esprileriyle babasını gölgede bıraktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.04.2019 14:43 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun okulları Kemal, muhabirlere yaptığı açıklamalarla herkesi kırdı geçirdi. Okul yaşantısı hakkında konuşan Kemal, yaşına rağmen yaptığı esprilerle herkesi şaşırttı.

Cem Yılmaz'ın eski eşi güzel manken Ahu Yağtu, önceki gün oğlu Kemal ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Ahu Yağtu, 2. Sayfa programının muhabiriyle konuşmaktan kaçarken oğlu Kemal, muhabire verdiği cevaplarla herkesi kırdı geçirdi.

"OKULDA 8 SAAT ZAMAN KAYBEDİYORUM"

Komedyen babası Cem Yılmaz'ın izinden giden 6 yaşındaki Kemal, okulların tatil olmasıyla ilgili "Baya iyi gidiyor ama bugün babama gidemiyorum neyse yani yarın görüşeceğim. Yarın okul olduğu için zaten nefretli bir gün. Çocuklar okuldan nefret eder öğrenmek güzel tabi ama okulu sevmiyorum çünkü 8 saat zaman kaybediyorum." dedi.

ESPRİLERİYLE KIRDI GEÇİRDİ

Kemal esprilerine devam edince anne Ahu Yağtu devreye girerek oğlunu susturdu. Muhabirlerle vedalaşırken espriyi patlatan Kemal, "Artık noktayı koydum. Görüşürüz dikkat edin. Kafanızı falan çarpmayın, akıl kaybetmeyin. Güle güle sizi çok özlüyorum. Bakın gözlerim doldu, şimdiden özledim" şeklinde konuştu.

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Cem Yılmaz Ahu Yağtu kemal yılmaz espri

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
burda espri yok bildiğin şımarıklık var
BENCE İTİCİ BİR ÇOCUK ....BABASI GİBİ
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