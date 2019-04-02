Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal esprileriyle babasını gölgede bıraktı

Cem Yılmaz'ın eski eşi güzel manken Ahu Yağtu, önceki gün oğlu Kemal ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Ahu Yağtu, 2. Sayfa programının muhabiriyle konuşmaktan kaçarken oğlu Kemal, muhabire verdiği cevaplarla herkesi kırdı geçirdi.

"OKULDA 8 SAAT ZAMAN KAYBEDİYORUM"

Komedyen babası Cem Yılmaz'ın izinden giden 6 yaşındaki Kemal, okulların tatil olmasıyla ilgili "Baya iyi gidiyor ama bugün babama gidemiyorum neyse yani yarın görüşeceğim. Yarın okul olduğu için zaten nefretli bir gün. Çocuklar okuldan nefret eder öğrenmek güzel tabi ama okulu sevmiyorum çünkü 8 saat zaman kaybediyorum." dedi.

ESPRİLERİYLE KIRDI GEÇİRDİ

Kemal esprilerine devam edince anne Ahu Yağtu devreye girerek oğlunu susturdu. Muhabirlerle vedalaşırken espriyi patlatan Kemal, "Artık noktayı koydum. Görüşürüz dikkat edin. Kafanızı falan çarpmayın, akıl kaybetmeyin. Güle güle sizi çok özlüyorum. Bakın gözlerim doldu, şimdiden özledim" şeklinde konuştu.

