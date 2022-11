Cem Yılmaz ile Seda Akman'ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin gözlerden uzak aşk yaşadıkları iddiasının ardından Seda Akman hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Cem Yılmaz'ın sevgilisi Seda Akman kimdir? Seda Akman kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

SEDA AKMAN KİMDİR?

13 Ocak 1978 Kütahya doğumlu Seda Akman 44 yaşındadır. 1997'de Ankara Bilkent Üniversitesinde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık kurs aldı.

1998'de Miss Palmolive seçildi. Daha sonra aynı yıl 23 ülke güzelinin katıldığı Miss Intercontinental yarışmasında dördüncü oldu. 1999'da Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.

Sunuculuk deneyimi de bulunan Seda Akman yıllar içerisinde farklı dizi, film projeleriyle ekranlarda yerini aldı.

SEDA AKMAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Mühürlü Güller - 2003

Ölümsüz Aşk - 2003

Bir İstanbul Masalı - 2003

Yazı Tura - 2004

Balans ve Manevra - 2005

Aşk Yolu - 2005

Kanlı Düğün - 2005

Emret Komutanım - 2005-2007

Emret Komutanım Şah Mat - 2007

Annem - 2007-2009

Arka Sokaklar - 2010

Behzat Ç. - 2010

Küçük Sırlar - 2010

Mükemmel Çift - 2010

Karakol - 2011

Eve Düşen Yıldırım - 2012

Tozlu Yollar - 2013

Fatih - 2013

Acil Servis - 2015

Sen Benimsin - 2015

Gecenin Kraliçesi - 2016

Bu Şehir Arkandan Gelecek- 2017

Kalp Atışı - 2017

Adı: Zehra - 2018

Aşk ve Mavi - 2018

Arada - 2018

Kurşun - 2019

Sol Yanım - 2020-2021

Masumlar Apartmanı - 2021

Hakim - 2022

Son Dilek - Yakında

Ayzek ile Bir Gece - Yakında