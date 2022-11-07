Cem Yılmaz ile Seda Akman'ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin gözlerden uzak aşk yaşadıkları iddiasının ardından Seda Akman hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Cem Yılmaz'ın sevgilisi Seda Akman kimdir? Seda Akman kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...
13 Ocak 1978 Kütahya doğumlu Seda Akman 44 yaşındadır. 1997'de Ankara Bilkent Üniversitesinde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık kurs aldı.
1998'de Miss Palmolive seçildi. Daha sonra aynı yıl 23 ülke güzelinin katıldığı Miss Intercontinental yarışmasında dördüncü oldu. 1999'da Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.
Sunuculuk deneyimi de bulunan Seda Akman yıllar içerisinde farklı dizi, film projeleriyle ekranlarda yerini aldı.
Mühürlü Güller - 2003
Ölümsüz Aşk - 2003
Bir İstanbul Masalı - 2003
Yazı Tura - 2004
Balans ve Manevra - 2005
Aşk Yolu - 2005
Kanlı Düğün - 2005
Emret Komutanım - 2005-2007
Emret Komutanım Şah Mat - 2007
Annem - 2007-2009
Arka Sokaklar - 2010
Behzat Ç. - 2010
Küçük Sırlar - 2010
Mükemmel Çift - 2010
Karakol - 2011
Eve Düşen Yıldırım - 2012
Tozlu Yollar - 2013
Fatih - 2013
Acil Servis - 2015
Sen Benimsin - 2015
Gecenin Kraliçesi - 2016
Bu Şehir Arkandan Gelecek- 2017
Kalp Atışı - 2017
Adı: Zehra - 2018
Aşk ve Mavi - 2018
Arada - 2018
Kurşun - 2019
Sol Yanım - 2020-2021
Masumlar Apartmanı - 2021
Hakim - 2022
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