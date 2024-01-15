Cem Yılmaz’ın yeni gösterisinin biletlerinin fiyatı gündemdeydi... Fiyatı az bulan Tuğba Ekinci'den olay paylaşım: 'En az...'

Cem Yılmaz sahnelere geri dönüyor. Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' adlı yeni gösterisi 7 Şubat’tan itibaren seyircilerle buluşacak.

Yılmaz'ın tek kişilik stand-up gösterisi "CMXXIV" biletleri sosyal medyada gündem oldu. Cem Yılmaz sosyal medya hesabından "Mart ayındaki gösterilerin biletleri tükendi. Teşekkür ederim. Sevinçliyim" ifadelerini kullanmıştı.

4.400 TL'den 495 TL'ye kadar değişen fiyatlar sosyal medyada gündem oldu. 1.450, 1.200, 900 ve 700 TL'ye olarak değişen biletler gündem olunca Tuğba Ekinci'den de konuyla ilgili bir paylaşım geldi.

Cem Yılmaz'ın gösteri bilet fiyatlarını Ebru Gündeş'in konser bilet ücretiyle kıyaslayan Tuğba Ekinci Cem Yılmaz'ın bilet parasının az olduğu ve daha çok olması gerektiğini belirtti.

Ekinci, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu notu paylaştı:

"Ebru Gündeşi dinlemeye kişi başı 20 bin veriliyor da, Cem Yılmaz’a niye kişi başı 4 bin mevzu oluyor? En az 10 bin olmalı."







