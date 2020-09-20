Cem Yılmaz kendisini paylaştı! 'Yaşlı kurt yine sahneden alacağını aldı'

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan komedyen Cem Yılmaz, sahnede çekilen bir karesini sosyal medya hesabından yayınladı. 47 yaşındaki Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşlı kurt yine sahneden alacağını aldı, vereceğini verdi. Bu pandemi şartlarında destek veren tüm seyircime, tedbirleri alan, kurallara riayet eden herkese bin teşekkür... Ümidim; konser organizasyonlarının da biran evvel kontrollü bir şekilde başlaması..."

Cem Yılmaz'ın paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü. Gönderi, kısa sürede 129 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

