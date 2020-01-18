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  4. Cem Yılmaz oğlu Kemal’in müzik performansını paylaştı

Cem Yılmaz oğlu Kemal’in müzik performansını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 14:29 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz, oğlu Kemal'in müziğe duyduğu ilgiyi zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin beğenisine sunuyor. Yılmaz dün akşam da benzer paylaşımlarda bulundu.

Cem Yılmaz oğlu Kemal’in müzik performansını paylaştı

Yeni filmi KaraKomik Filmler 2’yi seyirciyle buluşturan Cem Yılmaz, şimdilerde farklı bir heyecan yaşıyor. Sosyal medya hesabından vizyona giren filmiyle ilgili çok sayıda paylaşımda bulunan Yılmaz, film seyirci ile buluştuktan sonra paylaşımlarında eskiye dönüş yaptı. Özel hayatına dair video ve fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunan Yılmaz, dün akşam oğlu Kemal’le ilgili çok sayıda paylaşımda bulundu. Onun müzik becerilerini öne çıkardığı videolar paylaşan Yılmaz’ın oğlunun mikser başındaki hünerlerini gören takipçileri çok sayıda beğenide bulundu. Usta ismin çocuğunun yaptığı müzikten keyif aldığını gösteren kahkahaları da videonun dikkat çeken kısımlarından oldu.

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Panic Attack by KPro 3000

Cem Yılmaz (@cmylmz)'in paylaştığı bir gönderi ()


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