Cem Yılmaz: Sempatik görünmek için...

Cem Yılmaz, Arif V 216 filminde kullanılan piyanoyu isteyen Gökay Özgür isimli takipçisine verdiği söz üzerine piyano bağışladı.

Gökay adlı takipçisinin istediği üzerine ünlü komedyen, enstrümanın sahibi Zuhal Müzik’le iletişime geçti. Twitter’dan açıklama yapan Yılmaz, “Size ayarlıyoruz” diyerek, hayranını etiketledi.

Daha sonra takipçisine takılan Yılmaz, “Satıp parasını yemeyin, döverim bak. Piyanoyu bulan sizi de bulur. Filmim yakında çıkıyor diye, sempatik görünmek için öğrenci arkadaşlarıma söz verdiğim piyanoyu takdim ediyorum. Sanat için sanat... Sağ olasın Twitter” diyerek espri yaptı.

NE OLMUŞTU?

Yeni filmlerinin çekimlerini tamamlayan ve mart ayında Londra'da prömiyer yapacak gösterisinin hazırlıklarına başlayan Cem Yılmaz, Twitter'da takipçilerinden gelen soruları yanıtlamıştı.

