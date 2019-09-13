Cem Yılmaz ve Defne Samyeli sergide!

Bu yıl 14’üncüsü yapılacak olan çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul, Akbank sponsorluğunda 12-15 Eylül tarihleri arasında Harbiye’deki Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılıyor.

Bu yıl ‘Akdenizlilik’ kavramını ele alan fuara katılım oldukça yüksekti. Cem Yılmaz Defne Samyeli çifti ve şarkıcı Yalın'ın yanı sıra cemiyet ve iş dünyasından birçok ünlü sima katıldı. Samyeli’yle sanat eserlerinin yerinde gören komedyen habercileri görünce rahatsız oldu. Görüntü alınmasını istemeyen Yılmaz, "Rahatsız oluyoruz. Bugün bırakın da şurada rahat gezelim" dedi. (Snobmagazin)



