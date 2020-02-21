MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlendi mi? Flaş açıklama

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlendi mi? Flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 11:37 | Son Güncelleme

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı günlerdir magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak Yılmaz, 2. Sayfa mikrofonlarına yaptığı evlilik açıklamasıyla dikkat çekti.

Defne Samyeli ile uzun süreli ilişkisine geçtiğimiz aylarda son veren Cem Yılmaz, kısa bir süre önce oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açtı. Atina sokaklarında ilk kez yan yana görüntülenen çiftten Sarıkaya, Türkiye dönüşü "Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi" diyerek aşk iddialarını doğruladı.

'SERENAY İLE EVLENDİK'

Son olarak Cem Yılmaz, 2. Sayfa programına konuştu. Flaş bir evlilik açıklamasında bulunan Yılmaz, "Evet, evlendik" dedi. Yılmaz'ın ciddi olup olmadığı gündemde yerini aldı.

serenay-sarikaya-ile-ask-yasayan-cem-yilmaz-evet-12939873_9131_m

  1. Sayfa programının sunucuları, Cem Yılmaz'ın ikinci kez baba olmak istediğini bu sebepten dolayı da Serenay Sarıkaya ile yıldırım nikahı kıyacağını daha önce belirtmişti.
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Son bakış! Duyan oraya akın etti Son bakış! Duyan oraya akın etti
'Oyunculuk özgürleştiriyor''Oyunculuk özgürleştiriyor'
Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yokMucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, Serenay Sarıkaya, Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Survivor'ın yeni yarışmacıları belli oldu!

Survivor'ın yeni yarışmacıları belli oldu!

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli gelişme

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli gelişme

Kına gecesinde damadının boğazını kesmişti! Kan donduran ifadeler

Kına gecesinde damadının boğazını kesmişti! Kan donduran ifadeler

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Barış Manço'yla anısını anlatan konuğa tepki!

Barış Manço'yla anısını anlatan konuğa tepki!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Flaş karar: Ara vereceğim!

Flaş karar: Ara vereceğim!

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

Okuyucu Yorumları 3 yorum
yeter artık bıktık bunlardan
offf ulan hayellerimde ki kızı kaptın birde çocuk yapacaz diyorsun gelde intihar etme şimdi içim yanıyorrrr!!
NE MİDE VARMIŞ TEYZEDE BE YUHHH ÖÖÖGGGT.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TV8'e çıkan Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Melisa Şenolsun: Oyunculuk özgürleştiriyor

'Oyunculuk özgürleştiriyor'

Pınar Altuğ'dan göğüs bölgesindeki benlere takılan takipçisine yanıt verdi

Takipçiden ilginç soru! 'Göğüs bölgenizdeki...'

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı dört buçuk aylık hamile

Acun Ilıcalı'ya müjdeli haber! Büyük kızı...

Davayı kaybeden Hadise'den ablasıyla ilgili olay paylaşım

Ablasıyla ilgili olay paylaşım!

Cem Yılmaz annesinin yeni yaşını kutladı! Güldüren paylaşım

Annesinin yeni yaşını kutladı! Güldüren paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.