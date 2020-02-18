Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evleniyor iddiası

Cem Yılmaz, 2018 yılında Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Haklarında birkaç kez ayrılık dedikodusu çıkan çift, her seferinde iddiaları yalanlayarak ilişkilerine devam etti. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli’in kızları ile birlikte Serenay Sarıkaya’nın baş rolünü üstlendiği Alice Müzikali’ni izlemeye gitti. Bu sürpriz ziyaretten sonra Cem Yılmaz’ın Serenay Sarıkaya’ya ilgi duymaya başladığı haberleri gündeme geldi.

SERENAY VE CEM BİRLİKTE

Çıkan aşk haberleri karşısında inatla sessizliğini koruyan çiftten ilk fotoğraf ise geçtiğimiz hafta yaptıkları Atina kaçamağından geldi. Böylece Cem Yılmaz- Serenay Sarıkaya ilişkisi belgelenmiş oldu. Atina dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Serenay Sarıkaya, bu kez ilişkisini kabul etti ve itiraf gibi bir açıklama yaptı: Her şey gördüğünüz gibi…

İLİŞKİLERİNİ NİKAH MASASINA TAŞIYACAKLAR

Magazin dünyasında Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın sürpriz aşkıyla ilgi yeni bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre; çift yakın zamanda nikah masasına oturacak. Cem Yılmaz evli kaldığı Ahu Yağtu'dan 2013'te boşanmıştı. Serenay Sarıkaya 3.5 yıl aşk yaşadığı Kerem Bürsin ile birlikteyken evliliği düşünmediğini söylüyordu. Yılmaz ile Sarıkaya arasındaki bu evlilik iddiaları sosyal medyada da büyük dikkat çekti ve haklarında çok sayıda yorum yapıldı. Ancak bunlar arasında belki de en dikkat çekeni… “Attan inip eşeğe binme Serenay” şeklindeki yorum oldu.

