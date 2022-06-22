Cem Yılmaz yeni filmi için çalışmalara başladı: Ayzek ile bir gece geçirmeye hazır mıyız?

Ünlü sinemacı ve komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz Mayıs ayında seyirciyle buluşan Erşan Kuneri dizisinin hemen ardından yeni projesi için kolları sıvadı. Daha önce yeni filminin müziklerini de kendisinin yapacağını duyuran Yılmaz, sosyal medya hesabından film için çalışmaya başladığını açıkladı.



KARAKOMİK FİLMLER'DEN KARAKTERİ PAYLAŞTI

Cem Yılmaz, 2019’da yaptığı ‘Karakomik Filmler: 2 Arada’ filminde canlandırdığı Ayzek karakterinin bir fotoğrafını paylaşarak, “Yeni filmimin hazırlıklarına başladım.2 Arada filminin kahramanı Ayzek ile bir gece geçirmeye hazır mıyız ?" ifadelerini kullandı.



