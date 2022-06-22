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  4. Cem Yılmaz yeni filmi için çalışmalara başladı: Ayzek ile bir gece geçirmeye hazır mıyız?

Cem Yılmaz yeni filmi için çalışmalara başladı: Ayzek ile bir gece geçirmeye hazır mıyız?

22.06.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisiyle gündemde olan Cem Yılmaz, yeni filmini duyurdu. Film için çalışmalara başladığını ifade eden Cem Yılmaz, ‘Karakomik Filmler: 2 Arada’ filmindeki bir karakter olan Ayzek'in fotoğrafını paylaşarak "Ayzek ile bir gece geçirmeye hazır mıyız ?" diye sordu.

Cem Yılmaz yeni filmi için çalışmalara başladı: Ayzek ile bir gece geçirmeye hazır mıyız?

Ünlü sinemacı ve komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz Mayıs ayında seyirciyle buluşan Erşan Kuneri dizisinin hemen ardından yeni projesi için kolları sıvadı. Daha önce yeni filminin müziklerini de kendisinin yapacağını duyuran Yılmaz, sosyal medya hesabından film için çalışmaya başladığını açıkladı.
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KARAKOMİK FİLMLER'DEN KARAKTERİ PAYLAŞTI

Cem Yılmaz, 2019’da yaptığı ‘Karakomik Filmler: 2 Arada’ filminde canlandırdığı Ayzek karakterinin bir fotoğrafını paylaşarak, “Yeni filmimin hazırlıklarına başladım.2 Arada filminin kahramanı Ayzek ile bir gece geçirmeye hazır mıyız ?" ifadelerini kullandı.

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Cem Yılmaz
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