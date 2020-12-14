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Cemal Can Canseven bir daha Survivor'a gidecek mi?

14.12.2020 15:50 | Son Güncelleme:
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Cemal Can Canseven bir daha Survivor'a gidecek mi?

Survivor 2020'de şampiyon olan Cemal Can Canseven şu sıralar oyunculuk heyecanı yaşıyor. Aleyna Tilki ile başrol oynayan Cemal Can Survivor'a bir daha gider mi?

Survivor 2020'de birinci olan Cemal Can Canseven yeniden Survivor!a katılır mı? Yarışmadan büyük bir mücadele veren ve şampiyon olan Cemal Can bu soruya yanıt verdi.

Şu sıralar Bu Benim Masalım dizisinin çekimlerinde olan Cemal Can hayranlarının sorularını yanıtladı. Cemal Can "bir daha Survivor'a gider misin" sorusuna şu yanıtı verdi:

Ekran Alıntısı

"Çok tuhaf oradan döndüğüm ilk bir ay bir daha gitmem diyordum. Garip tarif edemediğim bir atmosferi var oranın insan bir şekilde özlüyor. Şu an için değil ama ileride psikolojik olarak sağlıklı hissettiğim bir dönem olursa evet giderim."

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