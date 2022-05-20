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Cemal Can Canseven: Eğer hayatınızda Acun abi varsa...

20.05.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020'de şampiyon olan Cemal Can Canseven sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Cemal Can Canseven Acun Ilıcalı'yla pozunu paylaştı. Fenomenin paylaşımındaki nota yorum yağdı.

Cemal Can Canseven: Eğer hayatınızda Acun abi varsa...

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven sosyal medyada oldukça popüler bir isim. Son olarak Miami'ye giden Cemal Can Canseven Acun Ilıcalı paylaşımıyla dikkat çekti. Cemal Can Canseven'in Acun Ilıcalı'yı övmesi ve fotoğraftaki not dikkat çekti.

YouTuber Danla Bilic’in yakın arkadaşı olan Cemal Can Canseven yaptığı paylaşıma "Eğer hayatınızda Acun abi varsa her an her şey olabilir" notunu düştü.

Cemal Can Canseven'in bu paylaşımına "Yaşıyorsunuz bu hayatı", "Herkes sizin kadar şanslı değil" yorumları yağdı.

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Bazı takipçiler ise Acun Ilıcalı'nın mutluluğuna takıldı ve "Acun Ilıcalı'yı ilk kez bu kadar gülerken görüyorum", "Acun abinin mutluluğu" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Cemal Can Canseven
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