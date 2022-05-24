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Cemal Can Canseven Survivor'daki şampiyonluk adayını açıkladı! "Çok hak ediyorsun" diyerek paylaştı...

24.05.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, Survivor'da bu hafta netleşen eleme potasıyla ilgili olay bir paylaşıma imza attı. Survivor'da yarışan yarışmacıları hikayesinde paylaşan Cemal Can Canseven, paylaşımıyla şampiyonluk adayını duyurmuş oldu.

Cemal Can Canseven Survivor'daki şampiyonluk adayını açıkladı! "Çok hak ediyorsun" diyerek paylaştı...

2020 yılında yayınlanan Survivor yarışmasına damga vuran Cemal Can Canseven paylaşımıyla olay yarattı. Geçtiğimiz günlerde Survivor 2022 All Star'a davet edilen ve ödül oyunu sonrası DJ performansıyla yarışmacıları eğlendiren başarılı oyuncu, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

ACUN ILICALI'YLA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Acun Ilıcalı ile basketbol maçında çekildiği bir fotoğrafını paylaşan Cemal Can Canseven, paylaşımının altına "Eğer hayatınızda Acun abi varsa her an her şey olabilir" notunu düşmüştü.

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Cemal Can Canseven'in bu paylaşı sonrasında takipçileri tarafından beğeni yorum yağmıştı.

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SURVİVOR'DAKİ ŞAMPİYONLUK ADAYINI DUYURDU

Cemal Can Canseven son olarak yaptığı paylaşımla Survivor'daki şampiyonluk adayını duyurmuş oldu.

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Survivor'da bu hafta yapılacak eleme öncesinde Berkan Karabulut'la birlikte olan fotoğrafını paylaşan Cemal Can, "Çok hak ediyorsun Bekom. Berkan yaz 1890'a gönder" diyerek Survivor yarışmacısına desteğini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Berkan Karabulut Cemal Can Canseven
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