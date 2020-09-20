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Cemal Can Cansever Survivor’a dair samimi açıklamalar yaptı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 16:38 | Son Güncelleme

Survivor Ünlüler- Gönüller yarışmasının şampiyonu Cemal Can Cansever kendine ait Youtube kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Survivor şampiyonu Cemal Can ‘kupa nerede?’ sorusuna verdiği cevapla şaşırtmayı başardı.

Cemal Can Cansever Survivor’a dair samimi açıklamalar yaptı!

Survivor programının final yapmasından sonra şampiyon olan Cemal Can hayatına geri döndü. Ailesi ve arkadaşlarıyla tatil yapan Cemal Can artık iş için kolları sıvadığını gösterdi. Mustafa Ceceli’nin stüdyosunda yeni şarkısının kayıtlarını tamamlayan Cemal Can, Youtube dünyasına da geri döndü. Kendine ait bir Youtube kanalı bulunan Cemal Can bir yılın ardından yeni video yükledi. Hayranlarının Survivor konusunda merak ettiği sorulara cevap veren Cemal Can, yeni videolarının yolda olduğunu da müjdeledi.

‘EN İYİSİNİ YAPTIM’

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Son günlerde Nisa Bölükbaşı ile aralarının bozuk olduğu haberleriyle gündeme gelen Survivor Cemal yarışma sürecini anlattı. Yarışmada zorlandığı anların olduğunu belirten Cemal Can, “3 ya da 4. haftaydı. Ben Survivor’dan gitmek istiyordum. Çünkü geldim, gördüm, deneyimledim ve yarıştım. İlk 2 haftada o kadar sporcu arasında en iyi performans gösteren erkek seçildim. ‘Ben performans olarak burayı yapabiliyorum’ dedim. İlk düzlükte açlığa alışma problemim çok yüksekti. 1 aylık süreç geçtikten sonra iç güdüsel olarak oraya alışıyorsun. Ama benim sadece halledemediğim şeyler aile ve arkadaş özlemiydi. Hayatta hiçbir zaman hırslarım olmadı. Survivor hayalimdi ama ‘oraya şampiyon olmaya gideceğim’ demedim. Çok istediğim bir platforma gittim ve yapabildiğimin en iyisini yaptım” dedi.

ACUN ILICALI’NIN SÖZLERİ SOĞUK DUŞ ETKİSİ YARATTI

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Survivor’dan gitmek istediği dönemde kendisini Acun Ilıcalı’nın ikna ettiğini söyleyen Cemal Can, “Gitmek istediğim dönemde Acun Abi bana ‘sen buradaki arkadaşlarının değil buraya gelmek isteyen milyonların hakkını yiyorsun’ dedi. Tüylerim onu duyduğumda diken diken oldu. Duvara çarpma hissi geldi. O an hissettiğim vicdan azabını hayatımın hiçbir döneminde hissetmedim. Pişman oldum” ifadelerini kullandı.

‘İSMİM ESRARENGİZ’

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Survivor programında Cemal Can olarak adını duyuran fenomen yarışmacı isminin anlamını ilk kez açıkladı. Cemal Can Cansever adının tamamını kullandığını söyleyen Survivor şampiyonu, “Ben bir gün uyanıyorum Cemal’im, bir gün Can’ım, diğer gün ise Cemal Can’ım... Adımın anlamını çok seviyorum. Cemal rahmetli dedemin ismi, Can ise babam çok büyük bir Fenerbahçe fanatiği Can Bartu’dan geliyor. İsmim Joker gibi hissettiriyor bana. Okullarda bana Cemal diyorlardı. Ailem ve arkadaşlarım Can diyordu. Survivor’da Cemal Can oldum. Esrarengiz geliyor bana bu durum” dedi.

‘SURVİVOR KUPASI NEREDE?’

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Survivor şampiyonluğunun sembolü olan kupanın yeri sorulduğunda Cemal Can izleyenleri gülümsetecek bir cevap verdi. Kupanın henüz kendisine gelmediğini ifade eden Cemal Can, “Bana gelmedi ki hiç kupa. Kupa geldiği gibi bir yeğenim Mert’e gidiyor, bir anneme gidiyor. İkisi de Foça’da oldukları için paylaşıyorlardı. Şimdi annem kazandı kupayı. Foça’da vitrinde duruyor. İzleyip izleyip duruyorlar” diye konuştu.

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