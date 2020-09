Cemal Can Cansever Survivor’a dair samimi açıklamalar yaptı!

Survivor programının final yapmasından sonra şampiyon olan Cemal Can hayatına geri döndü. Ailesi ve arkadaşlarıyla tatil yapan Cemal Can artık iş için kolları sıvadığını gösterdi. Mustafa Ceceli’nin stüdyosunda yeni şarkısının kayıtlarını tamamlayan Cemal Can, Youtube dünyasına da geri döndü. Kendine ait bir Youtube kanalı bulunan Cemal Can bir yılın ardından yeni video yükledi. Hayranlarının Survivor konusunda merak ettiği sorulara cevap veren Cemal Can, yeni videolarının yolda olduğunu da müjdeledi.

ACUN ILICALI’NIN SÖZLERİ SOĞUK DUŞ ETKİSİ YARATTI

Survivor’dan gitmek istediği dönemde kendisini Acun Ilıcalı’nın ikna ettiğini söyleyen Cemal Can, “Gitmek istediğim dönemde Acun Abi bana ‘sen buradaki arkadaşlarının değil buraya gelmek isteyen milyonların hakkını yiyorsun’ dedi. Tüylerim onu duyduğumda diken diken oldu. Duvara çarpma hissi geldi. O an hissettiğim vicdan azabını hayatımın hiçbir döneminde hissetmedim. Pişman oldum” ifadelerini kullandı.

‘İSMİM ESRARENGİZ’

Survivor programında Cemal Can olarak adını duyuran fenomen yarışmacı isminin anlamını ilk kez açıkladı. Cemal Can Cansever adının tamamını kullandığını söyleyen Survivor şampiyonu, “Ben bir gün uyanıyorum Cemal’im, bir gün Can’ım, diğer gün ise Cemal Can’ım... Adımın anlamını çok seviyorum. Cemal rahmetli dedemin ismi, Can ise babam çok büyük bir Fenerbahçe fanatiği Can Bartu’dan geliyor. İsmim Joker gibi hissettiriyor bana. Okullarda bana Cemal diyorlardı. Ailem ve arkadaşlarım Can diyordu. Survivor’da Cemal Can oldum. Esrarengiz geliyor bana bu durum” dedi.

‘SURVİVOR KUPASI NEREDE?’

Survivor şampiyonluğunun sembolü olan kupanın yeri sorulduğunda Cemal Can izleyenleri gülümsetecek bir cevap verdi. Kupanın henüz kendisine gelmediğini ifade eden Cemal Can, “Bana gelmedi ki hiç kupa. Kupa geldiği gibi bir yeğenim Mert’e gidiyor, bir anneme gidiyor. İkisi de Foça’da oldukları için paylaşıyorlardı. Şimdi annem kazandı kupayı. Foça’da vitrinde duruyor. İzleyip izleyip duruyorlar” diye konuştu.