Cemal Can Cansever Survivor’a dair samimi açıklamalar yaptı!

Survivor programının final yapmasından sonra şampiyon olan Cemal Can hayatına geri döndü. Ailesi ve arkadaşlarıyla tatil yapan Cemal Can artık iş için kolları sıvadığını gösterdi. Mustafa Ceceli’nin stüdyosunda yeni şarkısının kayıtlarını tamamlayan Cemal Can, Youtube dünyasına da geri döndü. Kendine ait bir Youtube kanalı bulunan Cemal Can bir yılın ardından yeni video yükledi. Hayranlarının Survivor konusunda merak ettiği sorulara cevap veren Cemal Can, yeni videolarının yolda olduğunu da müjdeledi.

‘EN İYİSİNİ YAPTIM’

Son günlerde Nisa Bölükbaşı ile aralarının bozuk olduğu haberleriyle gündeme gelen Survivor Cemal yarışma sürecini anlattı. Yarışmada zorlandığı anların olduğunu belirten Cemal Can, “3 ya da 4. haftaydı. Ben Survivor’dan gitmek istiyordum. Çünkü geldim, gördüm, deneyimledim ve yarıştım. İlk 2 haftada o kadar sporcu arasında en iyi performans gösteren erkek seçildim. ‘Ben performans olarak burayı yapabiliyorum’ dedim. İlk düzlükte açlığa alışma problemim çok yüksekti. 1 aylık süreç geçtikten sonra iç güdüsel olarak oraya alışıyorsun. Ama benim sadece halledemediğim şeyler aile ve arkadaş özlemiydi. Hayatta hiçbir zaman hırslarım olmadı. Survivor hayalimdi ama ‘oraya şampiyon olmaya gideceğim’ demedim. Çok istediğim bir platforma gittim ve yapabildiğimin en iyisini yaptım” dedi.