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  4. Cemal Hünal'ın başrolde olduğu "Aktör" filminin çekimleri başladı

Cemal Hünal'ın başrolde olduğu "Aktör" filminin çekimleri başladı

05.02.2025 17:31
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"Yaşamak için rol yap" mottosunu taşıyan "Aktör" filminin çekimleri başladı. Filmin başrolünde ise Cemal Hünel yer alıyor. filmin 2025 yılı sonlarında vizyona girmesi bekleniyor.

Cemal Hünal'ın başrolde olduğu "Aktör" filminin çekimleri başladı

"Issız Adam" filmi ile tanınan oyuncu Cemal Hünal'ın yer aldığı polisiye ve psikolojik gerilim türünü bir araya getiren "Aktör" filminin senaryosu Mevlüt Bora'nın kaleminden çıktı. Sadullah Şentürk, Uğur Bayraktar, Ezel Akay ve Funda Alp'in danışman olarak katkı verdiği yapımın, 2025'in son aylarında vizyona girmesi planlanıyor.

AKTÖR FİLMİNİN KONUSU

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Sektörde adını duyurmak isteyen ancak sistemin duvarlarına çarpan bir oyuncunun, kendi filmini çekme kararıyla başlayan film, sinema ve tiyatro dünyasının karanlık yüzünü seyirciye aktarmayı amaçlıyor.

Filmde, oyunculuk tutkusu için her şeyi göze alan baş karakter, 30 oyuncuyu kendi sahnesine davet ederek, onları farkında olmadan ölümcül bir yarışın içine sürüklüyor. Film, sahnede hayatta kalma savaşı veren oyuncuların, sanat ve gerçeklik arasındaki büyük ikilemini sorgulatıyor. (AA)
Bu içerik Seray Üstün tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Cemal Hünal
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