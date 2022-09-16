EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Cemiyet eş anlamlısı nedir? Cemiyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cemiyet eş anlamlısı nedir? Cemiyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

16.09.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin haznesinde bulunan kelimeler zaman içerisinde yapı ve anlam bakımından çeşitli değişimlere uğramıştır. Başka dillerden aldığı sözcükleri Türkçeleştirerek yapısal olarak değiştirmiştir. Kullanılan bu sözcükler de zaman içerisinde halkın kullanımına bağlı olarak anlamsal değişimler yaşamıştır. Cemiyet kelimesi de hem yapısal hem de anlamsal değişime uğramıştır. Peki, cemiyet kelimesinin eş anlamı nedir?

Cemiyet eş anlamlısı nedir? Cemiyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cemiyet kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça "cmˁ" kökünden gelen ve toplama, topluluk ve dernek anlamlarına gelen "camˁiyya(t)" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde ilk başlarda topluluk anlamında kullanılan bu kelime 20. yüzyılın başlarından itibaren Fransızcanın etkisiyle "sosyete" kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaya başlamıştır. Cemiyet kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

  • (isim) Dernek.
  • (isim) Düğün.
  • (isim) Bir olayı veya kişiyi kutlamak amacıyla bir araya gelen topluluk.
  • (isim) Yüksek sosyete.
  • (isim) Birbirine uygun veya zıt anlamlı kelimeleri tenasüp, tezat sanatları yoluyla bir araya getirme.
  • (isim) Toplum.

Cemiyet kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Cemiyet bu davranışlar karşısında bir değerlendirme toplantısı yapacak.
  • Bu hayata cemiyetten birisi olarak gelmeyi çok isterdim.
  • Cemiyet hayatı bambaşka bir hayattır.
  • Birçok ünlü cemiyetten olmasına ve lüks hayatına rağmen mutlu değilmiş.
Etkinlik eş anlamlısı nedir? Etkinlik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerEtkinlik eş anlamlısı nedir? Etkinlik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cemiyet kelimesinin eş anlamlısı sözcük nedir?

Cemiyetin eş anlamlısı olan birçok kelime vardır. Cemiyetin eş anlamlısı olan kelimeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Dernek
  • Sosyete
  • Topluluk
  • Toplum
  • Yüksek sosyete
Hazan eş anlamlısı nedir? Haza kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerHazan eş anlamlısı nedir? Haza kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cemiyetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Bu yardım etkinliği ile ilgili dernekle konuşup bir karara varacağız.
  • Dernek işlerini halleder halletmez sana döneceğim.
  • Oldukça nezih olan bu dernek yemeğinde yaptığı saçma hareketler hiç hoş görünmedi.
  • Dernek olarak bir karara varıp misafiri de aralarına dâhil edeceklermiş.
  • Sosyetemizde yer edinebilmesi için yerli zenginlerin birkaç kurala uyması gerekiyor.
  • Müşterek duygu ve anlayış birçok kişiyi bir arada birleştirir ve ortaya muazzam bir edebî topluluk ortaya çıkar.
  • Bu âciz toplum kendisini hayatta öyle bir yere koyuyor ki görme gitsin, sanki en alaylı takım bunlar.
  • Ailenin önde gelenleri kendi aralarında yüksek sosyete takımı kurmuşlar, tüm gün oturup sadece dedikodu yapıyorlar.
Akşam eş anlamlısı nedir? Akşam kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerAkşam eş anlamlısı nedir? Akşam kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
Anıt eş anlamlısı nedir?Anıt eş anlamlısı nedir?
YÖK'ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklamaYÖK'ten iptal edilen KPSS ile ilgili açıklama
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Milli Eğitim Bakanı, müjdeyi verdi! Yüzde 50 indirimli olacak

Milli Eğitim Bakanı, müjdeyi verdi! Yüzde 50 indirimli olacak

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Anıt eş anlamlısı nedir?

Anıt eş anlamlısı nedir?

Öğretmenler merakla bekliyordu! MEB duyurdu

Öğretmenler merakla bekliyordu! MEB duyurdu

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.