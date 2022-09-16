Cemiyet eş anlamlısı nedir? Cemiyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cemiyet kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça "cmˁ" kökünden gelen ve toplama, topluluk ve dernek anlamlarına gelen "camˁiyya(t)" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde ilk başlarda topluluk anlamında kullanılan bu kelime 20. yüzyılın başlarından itibaren Fransızcanın etkisiyle "sosyete" kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaya başlamıştır. Cemiyet kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

(isim) Dernek.

(isim) Düğün.

(isim) Bir olayı veya kişiyi kutlamak amacıyla bir araya gelen topluluk.

(isim) Yüksek sosyete.

(isim) Birbirine uygun veya zıt anlamlı kelimeleri tenasüp, tezat sanatları yoluyla bir araya getirme.

(isim) Toplum.

Cemiyet kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

Cemiyet bu davranışlar karşısında bir değerlendirme toplantısı yapacak.

Bu hayata cemiyetten birisi olarak gelmeyi çok isterdim.

Cemiyet hayatı bambaşka bir hayattır.

Birçok ünlü cemiyetten olmasına ve lüks hayatına rağmen mutlu değilmiş.

Cemiyet kelimesinin eş anlamlısı sözcük nedir?

Cemiyetin eş anlamlısı olan birçok kelime vardır. Cemiyetin eş anlamlısı olan kelimeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Dernek

Sosyete

Topluluk

Toplum

Yüksek sosyete

Cemiyetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bu yardım etkinliği ile ilgili dernekle konuşup bir karara varacağız.

Dernek işlerini halleder halletmez sana döneceğim.

Oldukça nezih olan bu dernek yemeğinde yaptığı saçma hareketler hiç hoş görünmedi.

Dernek olarak bir karara varıp misafiri de aralarına dâhil edeceklermiş.

Sosyetemizde yer edinebilmesi için yerli zenginlerin birkaç kurala uyması gerekiyor.

Müşterek duygu ve anlayış birçok kişiyi bir arada birleştirir ve ortaya muazzam bir edebî topluluk ortaya çıkar.

Bu âciz toplum kendisini hayatta öyle bir yere koyuyor ki görme gitsin, sanki en alaylı takım bunlar.

Ailenin önde gelenleri kendi aralarında yüksek sosyete takımı kurmuşlar, tüm gün oturup sadece dedikodu yapıyorlar.



