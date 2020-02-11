MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Cemiyeti bir araya getiren 'Sevgililer Günü' festivali

Cemiyeti bir araya getiren 'Sevgililer Günü' festivali

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 11.02.2020 13:55 | Son Güncelleme

Yeşim Yılmaz’ın organizasyonluğunda, Aston Martin Türkiye ana sponsorluğunda ve Imperial Kalamış co sponsorluğunda boğazın en görkemli mekanı Ortaköy Feriye’de, Sevgililer Günü’ne özel 'Loveland' temalı alışveriş ve eğlence festivali düzenlendi.

Cemiyeti bir araya getiren 'Sevgililer Günü' festivali

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen festivalde, cemiyet ve magazin dünyasından birçok ünlü isim yer aldı.

SANAT VE CEMİYET DÜNYASI AKIN ETTİ

Doğuş Çabakçor’un özel dj performansı ile renkli görüntülere ev sahipliği yapan LOVELAND etkinliğinde, Siren Ertan Kayalar, Alegra Levi, Burcu Şendir, Özge Ulusoy, Neslihan Kozanoğlu, Tuğba Tuğçe Peksayar, Müge Arnas, Mehmet Aslan, Müge Onan, Elif Edes Tapan, Burcu Ziyal, Sedef Çalarkan, Melis Anık, Ayfer Toprak, Arzu Kunt, Serap Tibuk ve Nalan Aksoy gibi ünlü isimler vardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
PARTNERCennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitti! İşte son haliCennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitti! İşte son hali
Jackie Chan Corona virüsüne panzehir bulana ödül verecekJackie Chan Corona virüsüne panzehir bulana ödül verecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sevgililer günü, festival,

En Çok Okunan Haberler

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Manisa'da depremler devam edecek mi?

Manisa'da depremler devam edecek mi?

5 askerimizin şehit edilmesi sonrası ABD'den flaş açıklama

5 askerimizin şehit edilmesi sonrası ABD'den flaş açıklama

Çukur'a damga vuran öpüşme sahnesi!

Çukur'a damga vuran öpüşme sahnesi!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'da şoke eden evlilik kararı! Sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Grammy öncesi pozları olay oldu

Grammy öncesi pozları olay oldu

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Sıfır Bir rüzgarı sinema salonlarında esecek

Sıfır Bir rüzgarı sinema salonlarında esecek

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevgililer Günü'ne özel jaz şov

Sevgililer Günü'ne özel jaz şov

İzmir'in Kızları'nda Sezen Aksu sürprizi

İzmir'in Kızları'nda Sezen Aksu sürprizi

Jackie Chan Corona virüsüne panzehir bulana ödül verecek

Jackie Chan Corona virüsüne panzehir bulana ödül verecek

Aysel Gürel filmi geliyor!

Aysel Gürel filmi geliyor!

Natalie Portman'dan Oscar'a damga vuran hareket!

Natalie Portman'dan Oscar'a damga vuran hareket!

Aysel Gürel filmi müjdesi! Müjde Ar da rol alacak

Müjde Ar müjdeyi verdi! Heyecan dorukta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.