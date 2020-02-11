Cemiyeti bir araya getiren 'Sevgililer Günü' festivali

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen festivalde, cemiyet ve magazin dünyasından birçok ünlü isim yer aldı.

SANAT VE CEMİYET DÜNYASI AKIN ETTİ

Doğuş Çabakçor’un özel dj performansı ile renkli görüntülere ev sahipliği yapan LOVELAND etkinliğinde, Siren Ertan Kayalar, Alegra Levi, Burcu Şendir, Özge Ulusoy, Neslihan Kozanoğlu, Tuğba Tuğçe Peksayar, Müge Arnas, Mehmet Aslan, Müge Onan, Elif Edes Tapan, Burcu Ziyal, Sedef Çalarkan, Melis Anık, Ayfer Toprak, Arzu Kunt, Serap Tibuk ve Nalan Aksoy gibi ünlü isimler vardı.

