Cemre Baysel dekolteli saten elbisesiyle poz verdi! O fotoğraflara beğeni yağdı...

Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan başarılı oyuncu Cemre Baysel, geçtiğimiz sezon yayınlanan Sakla Beni isimli diziyle adından söz ettirmişti. Uraz Kaygılaroğlu'yla partner olan güzel oyuncu yeni sezonda Leyla dizisiyle ekranlara yeniden döndü. Alperen Duymaz'la başrolü paylaşan Cemre Baysel seyircileri güzelliğiyle adeta büyüledi.

DEKOLTELİ ELBİSESİ OLAY OLDU

Özel hayatı ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelen ünlü isim Instagram hesabında yayınladığı fotoğrafla çok konuşuldu. Derin göğüs dekolteli beyaz saten elbisesiyle poz veren Baysel'e beğeni yağdı. Görenleri adeta mest etti.

Saçlarının ve yüzünün güzelliğiyle çok beğenilen Baysel'e "Bu nasıl bir güzellik?" , "Aşık oldum." , "Nadide bir detay." yorumları yapıldı. Bazı kullanıcılar ünlü ismi yeni partneri Alperen Duymaz'la görmek istediklerini söyledi.

AYTAÇ ŞAŞMAZ'LA BARIŞTI

Baht Oyunu dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönen Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, düğün tarihleri beklenirken ani bir kararla ayrılmıştı. Yaklaşık bir buçuk yıl önce ilişkilerini sonlandıran Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti yeniden el ele görüntülenmişti. Çift, aşklarına bir şans daha vermişti.