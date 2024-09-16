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  4. Cemre Baysel dekolteli saten elbisesiyle poz verdi! O fotoğraflara beğeni yağdı...

Cemre Baysel dekolteli saten elbisesiyle poz verdi! O fotoğraflara beğeni yağdı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.09.2024 12:27
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Sakla Beni isimli dizinin ardından yeni projesi Leyla'yla ekranlara yeniden dönen ve güzelliğiyle adından sık sık söz ettiren başarılı oyuncu Cemre Baysel'in derin göğüs dekolteli saten elbisesine beğeni yağdı. Baysel'in paylaşımı karşısında takipçileri büyülendi.

Cemre Baysel dekolteli saten elbisesiyle poz verdi! O fotoğraflara beğeni yağdı...

Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan başarılı oyuncu Cemre Baysel, geçtiğimiz sezon yayınlanan Sakla Beni isimli diziyle adından söz ettirmişti. Uraz Kaygılaroğlu'yla partner olan güzel oyuncu yeni sezonda Leyla dizisiyle ekranlara yeniden döndü. Alperen Duymaz'la başrolü paylaşan Cemre Baysel seyircileri güzelliğiyle adeta büyüledi.

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DEKOLTELİ ELBİSESİ OLAY OLDU

Özel hayatı ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme gelen ünlü isim Instagram hesabında yayınladığı fotoğrafla çok konuşuldu. Derin göğüs dekolteli beyaz saten elbisesiyle poz veren Baysel'e beğeni yağdı. Görenleri adeta mest etti.

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Saçlarının ve yüzünün güzelliğiyle çok beğenilen Baysel'e "Bu nasıl bir güzellik?" , "Aşık oldum." , "Nadide bir detay." yorumları yapıldı. Bazı kullanıcılar ünlü ismi yeni partneri Alperen Duymaz'la görmek istediklerini söyledi.

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AYTAÇ ŞAŞMAZ'LA BARIŞTI

Baht Oyunu dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönen Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel, düğün tarihleri beklenirken ani bir kararla ayrılmıştı. Yaklaşık bir buçuk yıl önce ilişkilerini sonlandıran Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti yeniden el ele görüntülenmişti. Çift, aşklarına bir şans daha vermişti.

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Cemre Baysel
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