MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cemre Baysel kimdir, nereli? Baht Oyunu Ada kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, sevgilisi kim?

Cemre Baysel kimdir, nereli? Baht Oyunu Ada kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, sevgilisi kim?

15.06.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Yeşil Deniz, İsimsizler ve Elimi Bırakma gibi dizilerde rol almış olan Cemre Baysel, bu akşam Kanal D ekranlarında başlayacak olan Baht Oyunu dizisinde Ada karakterini canlandıracak. Dizide Aytaç Şaşmaz ile beraber başrolü canlandıracak olan Cemre Baysel kimdir sorusu merak ediliyor. Peki Cemre Baysel kimdir, nereli? Baht Oyunu Ada kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte yanıtı...

Cemre Baysel kimdir, nereli? Baht Oyunu Ada kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, sevgilisi kim?

İsimsizler, Yeşil Deniz ve Elimi Bırakma gibi dizilerde rol almış olan geçn oyuncu Cemre Baysel, Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni yaz dizisi Baht Oyunu'nda Ada karakterini canlandıracak. Aytaç Şaşmaz ile birlikte başrolü üstlenecek olan Cemre Baysel kimdir sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Cemre Baysel kimdir, nereli? Baht Oyunu Ada kimdir?

CEMRE BAYSEL KİMDİR? BAHT OYUNU ADA KİMDİR?

22 yaşında olan ve 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Cemre Baysel, üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçmiştir. Cemre Baysel 1.66 boyunda ve 53 kilodur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleştiren Baysel, daha sonra İsimsizler dizisinde rol almıştır. Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde ise Melis karakterine hayat vermiştir. Son dönemlerin yıldızı parlayan oyuncularından biri olan Cemre Baysel, yeni dizisi Baht Oyunu ile başrollerden biri olan Ada'yı canlandıracak. Romantik komedi türündeki dizide Aytaç Şaşmaz ile birlikte rol alacak. Genç oyuncunun sevgilisinin olup olmadığı ise bilinmemekte.

BAHT OYUNU ADA KARAKTERİ KİMDİR?

Baht Oyunu dizisinde Ada, Bursalı bir ailenin kızı olmakta. Babasını henüz birkaç aylıkken, annesini ise 12 yaşlarındayken kaybetmiş olan Ada, iki teyzesi ve eniştesiyle büyümüştür. Küçük bir kasabada olmaları ve büyük bir ailede büyümesinden dolayı sosyal bağları çok kuvvetlidir.

Herkesle çok kolay iletişim kuran Ada bundan zevk almaktadır. Çok girişken ve eğlencelidir. Genelde heyecanlı ve hızlı hızlı konuşmaktadır. Gözlem yeteneği oldukça güçlüdür. Hikayelere olan ilgisi ve yazma arzusu bu gözlem yeteneğinden beslenmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Berbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleriBerbere gerek bıraktırmayan saç ve sakal kesme makineleri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Kapıma not asacağınıza zile bassaydınız!Kapıma not asacağınıza zile bassaydınız!
Anahtar Kelimeler:
Kanal D Baht Oyunu dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mide bulandıran olay gerçek çıktı! 'Tecavüz ediliyorum' demişti

Mide bulandıran olay gerçek çıktı! 'Tecavüz ediliyorum' demişti

Öyle bir huyu var ki... 30 yıldır bunu yapıyor

Öyle bir huyu var ki... 30 yıldır bunu yapıyor

Sedat Peker suç örgütüne 4 ilde operasyon!

Sedat Peker suç örgütüne 4 ilde operasyon!

Ailesiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti

Ailesiyle ilgili gerçeği TV'de öğrenmişti

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi!

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi!

Müstehcen görüntülere tehdit: 10 bin TL'yi vermezsen...

Müstehcen görüntülere tehdit: 10 bin TL'yi vermezsen...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Efsane dizi Zerda'nın yıldızı Ece Uslu son haliyle dikkat çekti

Efsane dizi Zerda'nın yıldızı Ece Uslu son haliyle dikkat çekti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...

Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...

3. defa nüksetti! Vasiyetini hazırladı

3. defa nüksetti! Vasiyetini hazırladı

Ünlü teknik adama tatilde çıplak kadın şoku!

Ünlü teknik adama tatilde çıplak kadın şoku!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.