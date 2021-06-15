Cemre Baysel kimdir, nereli? Baht Oyunu Ada kimdir? Cemre Baysel kaç yaşında, sevgilisi kim?

İsimsizler, Yeşil Deniz ve Elimi Bırakma gibi dizilerde rol almış olan geçn oyuncu Cemre Baysel, Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni yaz dizisi Baht Oyunu'nda Ada karakterini canlandıracak. Aytaç Şaşmaz ile birlikte başrolü üstlenecek olan Cemre Baysel kimdir sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Cemre Baysel kimdir, nereli? Baht Oyunu Ada kimdir?

CEMRE BAYSEL KİMDİR? BAHT OYUNU ADA KİMDİR?

22 yaşında olan ve 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Cemre Baysel, üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçmiştir. Cemre Baysel 1.66 boyunda ve 53 kilodur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleştiren Baysel, daha sonra İsimsizler dizisinde rol almıştır. Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde ise Melis karakterine hayat vermiştir. Son dönemlerin yıldızı parlayan oyuncularından biri olan Cemre Baysel, yeni dizisi Baht Oyunu ile başrollerden biri olan Ada'yı canlandıracak. Romantik komedi türündeki dizide Aytaç Şaşmaz ile birlikte rol alacak. Genç oyuncunun sevgilisinin olup olmadığı ise bilinmemekte.